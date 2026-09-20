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A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano navegó un nuevo desafío en Cerdeña

El empresario compitió en la Rolex Swan Cup a bordo del Aristarchos, un velero de 40 metros diseñado por el argentino Germán Frers.

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José Luis Manzano compitió en una exclusiva regata en Cerdeña, a un año del incendio de su yate
José Luis Manzano compitió en una exclusiva regata en Cerdeña, a un año del incendio de su yate Foto: Redes
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Hace un poco más de un año, el 10 de julio de 2025, el yate de José Luis Manzano, el Sea Lady II, sufrió un devastador incendio en las costas de Saint Tropez.

En aquel entonces, unos 60 bomberos participaron del operativo. Los restos del Sea Lady II fueron retirados posteriormente del puerto francés y trasladados hacia Burdeos para su desmantelamiento.

José Luis Manzano; yate incendiado. Foto: CN Noticias.

En los últimos días, el empresario volvió a hacer apariciones en el ámbito náutico, esta vez en el puerto de Porto Cervo, en la región de Costa Esmeralda, Italia. Allí, fue fotografiado a bordo del Aristarchos I, uno de los veleros más emblemáticos de la prestigiosa marca Nautor’s Swan.

Cómo es el exclusivo velero Aristarchos I

Diseñado por el reconocido arquitecto naval argentino Germán Frers, el Aristarchos I es un velero de aproximadamente 40 metros de longitud, con capacidad para 8 pasajeros y una tripulación de 6 personas.

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José Luis Manzano; yate nuevo. Foto: Yacht Charter Fleet.

Fue construido en 2006 y su nombre tiene raíces en la Antigua Grecia, aludiendo a líderes y personajes destacados, y se relaciona con la tradición de nombrar barcos en honor a figuras de renombre.

El barco tiene tres cabinas y combina prestaciones para navegación deportiva con interiores de lujo.

El Aristarchos volvió a aparecer en escena en estos días, de la mano de José Luis Manzano, en el marco de la Rolex Swan Cup, una competencia exclusiva para la comunidad de propietarios de Swan. Video: Instagram / nautorswanglobalservice.

Rolex Swan Cup, una de las competencias internacionales más tradicionales de la vela

La Rolex Swan Cup, es un evento exclusivo para propietarios de embarcaciones de la marca, que se desarrolló del 13 al 19 de septiembre.

Se disputó en Porto Cervo y este año celebró además el 60° aniversario de Nautor Swan. La edición número 23 reunió una flota récord de unas 170 embarcaciones, según informó el Yacht Club Costa Smeralda, organizador de la competencia junto con Nautor Swan. El Aristarchos participó con el número de vela SY347 dentro de la categoría Maxi.

De esta forma, Manzano volvió a aparecer en un puerto europeo. Esta vez, no sobre un yate a motor sino al mando de un velero de competición de 40 metros, en una de las principales citas internacionales de la comunidad Swan.

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