En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central: el punto que genera resistencia

Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tendrá esta semana el desafío de destrabar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa considerada clave para el Gobierno Nacional en su programa económico.

La principal diferencia entre el oficialismo y sus aliados está centrada en el mecanismo de remoción de los directores del Banco Central.

Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el senado. Foto: @PatoBullrich

El proyecto establece que para apartar a un integrante del directorio se necesitará la aprobación de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso.

Bullrich busca que el proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se trate el jueves 24 junto con otra iniciativa impulsada por legisladores del norte del país vinculada con la regulación del Mercado Voluntario de Carbono. Pero para eso deberá aceptar que se cambie ese punto del artículo 3 sobre remoción de autoridades, ya que, sin ese punto, será difícil poder sancionar este proyecto.

El punto que genera resistencia

La reforma también modifica el mecanismo de designación. Mientras que actualmente la designación de los directores es una atribución del Senado, la iniciativa establece que deberán contar con el respaldo de ambas cámaras.

De esta manera, el proyecto contempla una designación por mayoría parlamentaria y una remoción que requiere una mayoría agravada de dos tercios.

El oficialismo busca evitar modificaciones al texto aprobado por Diputados. Si el Senado introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para un nuevo tratamiento.

Actualmente, la Carta Orgánica establece que la remoción de un director puede ser dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo por razones de mala conducta o incumplimiento de los deberes del cargo, previo consejo de una comisión especial del Congreso.

Qué propone la reforma del Banco Central

Uno de los principales cambios del proyecto es establecer como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda.

Además, la iniciativa busca limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, a las provincias y a otros niveles de gobierno.

Desde el Gobierno sostienen que la modificación apunta a restringir el uso de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.

El proyecto también propone eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, bajo el argumento de que esas herramientas exceden las funciones centrales de una autoridad monetaria.

Una semana clave para el oficialismo

La discusión sobre el Banco Central llega después de una semana en la que el oficialismo logró avanzar con otros proyectos legislativos, entre ellos la denominada ley de Inocencia Fiscal y el dictamen sobre la iniciativa de Zona Fría.

Ahora, Bullrich deberá concentrar las negociaciones en el Senado para intentar construir los consensos necesarios en torno a la reforma del Banco Central y evitar que el proyecto vuelva a Diputados con modificaciones.