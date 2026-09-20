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Qué pasará con el Salario Mínimo, Vital y Móvil: la reunión que las CTA exigieron al Gobierno para retomar la negociación

La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma presentaron una carta documento ante Sandra Petovello. Cuestionaron el procedimiento utilizado para fijar el nuevo monto y reclamaron una convocatoria presencial al Consejo del Salario.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Quieren impugnar la resolución que estableció el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y exigir una nueva convocatoria, de manera presencial, al Consejo del Salario.
Quieren impugnar la resolución que estableció el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y exigir una nueva convocatoria, de manera presencial, al Consejo del Salario. Foto: @CachorroGodoy
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Las dos CTA presentaron este sábado 19 de septiembre una carta documento ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El objetivo principal será impugnar la resolución que estableció el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y exigir una nueva convocatoria, de manera presencial, al Consejo del Salario.

Las centrales sindicales dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para revisar la decisión y advirtieron que si no reciben una respuesta, podrían avanzar con acciones administrativas y judiciales, además de presentaciones ante organismos nacionales e internacionales.

Qué cuestionan las CTA sobre el nuevo salario mínimo

La presentación apunta contra la Resolución 4/2026, mediante la cual se fijaron los nuevos valores del salario mínimo luego de que los representantes de trabajadores y empleadores no alcanzaran un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario del 28 de agosto.

Las organizaciones sindicales calificaron la resolución como “nula de nulidad absoluta e insanable” y sostuvieron que el procedimiento utilizado no respetó adecuadamente los mecanismos previstos por la Ley 24.013.

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Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la modalidad de la convocatoria. El Gobierno había establecido que la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se realizara mediante una plataforma virtual. La convocatoria oficial estableció el encuentro para el 28 de agosto y, ante la falta de acuerdo, la normativa habilitó la posterior fijación del salario mediante un laudo.

Las CTA reclaman ahora que el Consejo vuelva a reunirse, pero de manera presencial, y cuestionan que el organismo no haya funcionado, según su planteo como una instancia efectiva de negociación entre sindicatos, empresarios y el Estado.

Consejo del Salario.
Consejo del Salario. Foto: Captura de video.

El argumento de los gremios sobre la inflación

Las centrales también cuestionaron el monto definido por el Gobierno y sostuvieron que el incremento quedó por debajo de la evolución del costo de vida.

Según los datos incluidos por las CTA en su presentación, hasta agosto de 2026 la inflación interanual había alcanzado el 33,3%, mientras que el salario mínimo había acumulado una suba del 16,96% en el mismo período. A partir de esa diferencia, las organizaciones sostienen que el salario mínimo perdió poder adquisitivo y quedó por debajo de la Canasta Básica Total.

Además, reclamaron que el Consejo del Salario deje de ser una instancia que, según describieron, resulta “meramente formal” y plantearon la necesidad de una negociación en la que los distintos sectores puedan presentar propuestas y discutir los valores antes de establecer el nuevo piso salarial.

Cuánto quedó el salario mínimo y cómo aumentará

La Resolución 4/2026 estableció que el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó en $383.800 desde septiembre de 2026 para los trabajadores mensualizados que cumplen una jornada legal completa. Para los trabajadores jornalizados, el valor quedó fijado en $1.919 por hora.

El esquema contempla aumentos escalonados durante los próximos meses:

  • Septiembre de 2026: $383.800.
  • Octubre de 2026: $391.200.
  • Noviembre de 2026: $398.800.
  • Diciembre de 2026: $406.400.
  • Enero de 2027: $414.200.
  • Febrero de 2027: $422.000.
  • Marzo de 2027: $429.600.
  • Abril de 2027: $437.000.

Por ahora, el reclamo sindical pone nuevamente bajo discusión el mecanismo utilizado para determinar el salario mínimo y abre una nueva instancia de conflicto en torno al funcionamiento del Consejo del Salario y al valor fijado por el Gobierno para los próximos meses.

Salario mínimoGremiosGobiernoCTA
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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