Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 20 de septiembre

Cuenta DNI mantiene durante septiembre distintos beneficios para compras, gastronomía y otros consumos en comercios adheridos. Foto: Banco Provincia.

Si tenés Cuenta DNI, este domingo 20 de septiembre podés aprovechar distintas promociones para reducir el gasto en compras, salidas y algunos productos específicos. Los beneficios cambian según el rubro y tienen topes de reintegro que deben tenerse en cuenta antes de pagar.

Entre las opciones disponibles durante la jornada se destacan el 25% de descuento en gastronomía, otro 25% en locales Full de YPF y un reintegro del 40% en la compra o recarga de garrafas, con un tope mensual de hasta $18.000 por persona.

La promoción para garrafas ofrece un 40% de reintegro, con un límite mensual de $18.000 por persona. Foto: Cuenta DNI

Gastronomía: 25% de descuento durante el fin de semana

Una de las promociones que se puede utilizar este domingo es la de gastronomía, que ofrece un 25% de ahorro en comercios adheridos.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El límite es unificado, por lo que se consideran las compras realizadas durante la semana en los distintos establecimientos adheridos a la promoción.

Para utilizarlo, el pago debe realizarse mediante las modalidades habilitadas por Cuenta DNI, como Pagar QR con dinero en cuenta, Link de Pago, Clave DNI o Cuenta DNI Comercios. No se incluyen pagos realizados mediante el QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder este domingo a descuentos especiales en gastronomía y locales Full de YPF. Foto: Freepik / Banco Provincia.

También hay 25% de ahorro en los locales Full de YPF

Otra alternativa para este domingo son los locales de gastronomía Full de YPF.

La promoción permite obtener un 25% de reintegro, con un límite de $8.000 por semana y por persona. El beneficio rige durante los sábados y domingos de septiembre en los establecimientos adheridos.

Es importante aclarar que la promoción corresponde a gastronomía Full YPF, por lo que no implica un descuento general sobre la carga de combustible.

Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder este domingo a descuentos especiales en gastronomía y locales Full de YPF.

Garrafas: el beneficio que llega al 40%

Una de las promociones con mayor porcentaje de ahorro durante septiembre está destinada a la compra o recarga de garrafas de gas.

El descuento es del 40% todos los días del mes, con un tope de reintegro de $18.000 por mes y por persona. Banco Provincia aclara que el límite se calcula sobre el conjunto de compras realizadas en los comercios adheridos.

El banco ejemplifica que una compra de $2.000 genera un reintegro de $800. Para alcanzar el tope mensual de $18.000, el reintegro queda limitado a ese monto aunque el total de las compras sea superior.

La promoción para garrafas ofrece un 40% de reintegro, con un límite mensual de $18.000 por persona. Foto: Freepik.

Otros descuentos que siguen activos este domingo

Además de las promociones específicas del fin de semana, hay beneficios de Cuenta DNI que funcionan todos los días de septiembre.

Uno de ellos es el destinado a universidades, que ofrece un 40% de ahorro, con un tope de $6.000 por semana y por persona en los comercios adheridos. La promoción contempla el período semanal de lunes a domingo.

También continúa el beneficio de 30% de ahorro en marcas adheridas, mientras que las Ferias y Mercados Bonaerenses tienen una promoción específica dentro de la aplicación.

Los reintegros de las promociones se acreditan en la cuenta vinculada a la billetera virtual dentro del plazo establecido por el banco. Foto: NA

Qué promociones no están disponibles este domingo 20 de septiembre

No todos los descuentos de Cuenta DNI funcionan durante el fin de semana. Por ejemplo, la promoción de Comercios de Barrio, que ofrece un 20% de ahorro con un tope de $6.000 semanales, está vigente únicamente de lunes a viernes durante septiembre. Por eso, no corresponde para las compras realizadas este domingo.

Lo mismo ocurre con el beneficio para veterinarias y pet shops, que contempla un 30% de ahorro pero funciona los sábados.

Cómo se acredita el reintegro

Los descuentos no necesariamente aparecen en el momento de la compra. De acuerdo con las condiciones de las promociones, el dinero se acredita en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación.

Cada beneficio tiene días de vigencia y topes específicos, por lo que es necesario consultar las condiciones antes de realizar el pago. Foto: Banco Provincia.

Además, las promociones tienen condiciones particulares sobre los medios de pago y los comercios participantes. Por eso, antes de realizar una compra conviene consultar en la aplicación cuáles son los establecimientos adheridos y verificar el método de pago requerido.

Tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia

Como alternativa a los reintegros, durante todo septiembre también está disponible una promoción de hasta tres cuotas sin interés para compras realizadas mediante Cuenta DNI con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia, en comercios adheridos.

El beneficio está vigente del 1° al 30 de septiembre de 2026 y alcanza a operaciones realizadas en CABA, Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.