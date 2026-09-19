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Trump endurece la presión contra Rusia: sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados

El presidente de Estados Unidos firmó un nuevo paquete de sanciones contra funcionarios, bancos y la “flota fantasma” rusa, mientras la ley le permite imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas de Moscú.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Duras sanciones aprobadas por Trump contra Rusia.
Duras sanciones aprobadas por Trump contra Rusia. Foto: REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la entrada en vigor de un amplio paquete de sanciones contra responsables rusos y sectores estratégicos de la economía de Rusia, con el objetivo de aumentar la presión sobre Moscú por la guerra en Ucrania. La legislación también amplía las herramientas de la Casa Blanca para castigar a países que continúen comprando grandes volúmenes de energía rusa.

La medida había sido aprobada con amplias mayorías bipartidistas en el Congreso. El Senado la respaldó por 86 votos contra 11, mientras que la Cámara de Representantes la aprobó por 262 contra 159. El proyecto había sido negociado durante más de un año y contó con el impulso central del fallecido senador Lindsey Graham.

Kremlin. Foto: Reuters
Duras sanciones de EE.UU. contra Rusia.

Las sanciones que Estados Unidos aplicará contra Rusia

El paquete contempla medidas contra funcionarios rusos, entidades financieras y una denominada “flota fantasma” de petroleros utilizada por Moscú para eludir las sanciones occidentales existentes y mantener sus exportaciones energéticas.

El objetivo declarado de los impulsores de la legislación es reducir los recursos económicos disponibles para el Kremlin y aumentar el costo de la guerra contra Ucrania, iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022. El proyecto fue redactado conjuntamente por el senador demócrata Richard Blumenthal y Graham, uno de los principales aliados de Trump en el Senado. Además, la nueva legislación otorga al presidente estadounidense la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 100% sobre productos procedentes de los cinco principales compradores de petróleo o gas natural ruso.

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El legado de Lindsey Graham detrás del proyecto

La aprobación de la ley fue presentada también como uno de los últimos grandes objetivos legislativos de Lindsey Graham, quien murió inesperadamente en julio después de regresar de Ucrania.

Su hermana, Darline Graham, quien fue designada para completar su mandato en el Senado hasta enero de 2027, destacó el trabajo realizado por el legislador durante más de un año. “Desearía que Lindsey estuviera aquí para celebrar este día histórico”, afirmó en un comunicado.

Blumenthal también recordó a su antiguo compañero después de la aprobación definitiva en la Cámara de Representantes y sostuvo que Graham habría continuado trabajando para aumentar la presión sobre Rusia.

Las críticas demócratas a los nuevos poderes de Trump

Pese al amplio respaldo parlamentario, un sector de legisladores demócratas cuestionó especialmente las facultades otorgadas a Trump en materia arancelaria.

Donald Trump en el acto por el 25° aniversario del atentado a las Torres Gemelas.
Los demócratas critican las posibilidades de Trump de imponer aranceles. Foto: EFE

Los críticos sostuvieron que el presidente podría utilizar esos poderes para aplicar nuevos gravámenes contra países aliados, entre ellos miembros de la Unión Europea, aunque la legislación tenga como objetivo principal presionar a Rusia. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, cuestionó que el Congreso otorgara al mandatario una autoridad que consideró demasiado amplia para imponer nuevos aranceles.

La aprobación definitiva llegó después de negociaciones con la Casa Blanca. Entre los cambios incorporados estuvo una cláusula que permite al Gobierno de Trump extender durante otros cinco años las sanciones estadounidenses contra Irán.

Donald TrumpGuerra Rusia-UcraniaEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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