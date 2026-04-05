El pueblo natal de Ernesto Sábato Foto: Turismo Rojas

Al igual que Lionel Messi y Juan Román Riquelme, Ernesto Sábato nació un 24 de junio y tuvo que irse lejos de su ciudad natal para cumplir sus sueños. Rojas, la localidad que lo vio nacer, quedó relegada a visitas esporádicas del escritor y apariciones fantasmagóricas en sus novelas, pero supo aprovechar la fama labrada y volverse un destino turístico atractivo para miles de lectores que buscan entender en profundidad la obra de uno de los autores más importantes de la literatura argentina.

El origen pampeano de Sábato atraviesa todo lo producido por el autor de manera persistente. En sus libros, memorias y ensayos, los escenarios en el interior bonaerense aparecen como una presencia espectral con su carga emocional y ética que moldeó su mirada sobre el mundo.

Uno de los escritores más influyentes de la literatura argentina

La infancia de Sábato y su huella literaria

Rojas emerge en los textos de Sábato como territorio de recuerdos. Ese vínculo quedó explicitado en La Resistencia (2000), donde el autor evoca escenas de la plaza del pueblo: “El niño sigue jugando en la glorieta de la plaza, donde seguramente mañana tocará la orquesta o habrá concierto de guitarras como antes en Rojas, los días de fiesta”.

Si bien el pueblo no apareció explícitamente en ninguna de sus novelas más famosas, los entornos rurales tienen un valor simbólico especial en la obra de Sábato. En El Túnel -quizás su obra más célebre-, el campo no aparece como un paisaje ameno y relajante, sino como un lugar solitario que amplifica la incomunicación, los celos y el aislamiento.

En Sobre héroes y tumbas (1961) aparecen paisajes y sonoridades que remiten a la pampa: el paso de caballos, las chatas por calles de tierra, el tiempo lento del interior. Si bien no se nombra al pueblo, la atmósfera remite a esa experiencia formativa.

En Antes del fin (1998), sus memorias, Sábato define su niñez como una etapa atravesada por miedos y silencios: “La tierra de mi infancia, como un pueblo estremecido por fuerzas extrañas, se hallaba invadida por el terror”. Esa sensibilidad temprana, marcada por el aislamiento y la introspección, sería clave en la construcción de su obra posterior.

Uno de los escritores más influyentes de la literatura argentina Foto: Biblioteca Nacional

El escritor dejó el pueblo a los 12 años de edad para irse a estudiar a La Plata. Sin embargo, a pesar de la distancia, Sábato regresó a Rojas en distintas etapas de su vida. Está documentado que visitó el pueblo en varias oportunidades, recorrió la plaza San Martín, la Escuela N°1 Domingo Faustino Sarmiento y las casas donde pasó su infancia.

Hoy, esos espacios funcionan como puntos de interés para quienes buscan un acercamiento literario a la ciudad. La casa natal, la escuela, la plaza con su glorieta y el entorno pampeano conforman un circuito informal que conecta la obra de Sábato con el paisaje que la inspiró.

Qué hacer en Rojas

A metros de lo que alguna vez fue Camino Real, está el casco de Estancia El Carmen Foto: Instagram @rojasinforma

Pero no todo es libros y lectura en este pueblito del interior bonaerense. Rojas es conocido por las actividades tranquilas y el contacto con la naturaleza que se pueden realizar allí. Entre sus propuestas destacan las travesías en kayaks y jornadas de pesca.

La plaza San Martín es uno de los espacios más representativos de la ciudad y aparece evocada en los recuerdos de Sábato, especialmente por su glorieta y las celebraciones populares. Hoy es un punto de encuentro habitual y un buen inicio para caminar el centro.

El Parque Municipal ofrece un entorno tranquilo, ideal para paseos a pie y descanso. Este espacio verde, ideal para pasear y relajarse, cuenta con amplias áreas de césped, senderos y lugares para hacer picnics.

El Río Rojas, el centro fluvial de la ciudad, ofrece recorridos por la naturaleza que van desde caminatas en tierra, pesca y travesías en kayaks. El Paseo de la Ribera es un punto clave, ofreciendo guardería de botes, camping y espacios recreativos.

Travesías en Kayaks por el río Rojas Foto: Rojas Turismo

Cómo llegar a Rojas

Rojas se encuentra:

A 240 km de Buenos Aires

A 200 km de Rosario

A 52 km de Junín

A 38 km de Pergamino

El acceso principal es por la Ruta Nacional 188, que conecta directamente con la zona. La Casa Octogonal está ubicada unos 8–10 km al norte de la ciudad, en caminos rurales transitables en vehículo o bicicleta.

Por qué Rojas es ideal para un fin de semana largo

Cercanía con grandes ciudades, ideal para escapadas relámpago.

Naturaleza y tranquilidad , sin la masividad de otros destinos bonaerenses.

Historia viva , con la Casa Octogonal como emblema único en la provincia.

Opciones de turismo rural , actividades náuticas y recorridos culturales.

Perfecto para amantes de la fotografía, el cicloturismo y la arquitectura histórica.

Rojas combina todo lo necesario para desconectar sin viajar demasiado lejos y, además, tiene un diferencial que ningún otro destino ofrece: una conexión única con la historia de uno de los escritores más importantes de Argentina, que sigue cautivando a generaciones enteras.