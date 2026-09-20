Moratoria de ANSES: la alternativa que sigue vigente para completar aportes y poder jubilarse

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Llegar a la edad necesaria para jubilarse sin contar con los 30 años de aportes puede convertirse en una preocupación para miles de trabajadores. Si bien una de las modalidades de la moratoria previsional dejó de aceptar nuevas incorporaciones, todavía se encuentra disponible una herramienta que permite anticiparse al problema.

Se trata del Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad, un régimen administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que posibilita cancelar períodos sin contribuciones antes de iniciar la jubilación.

El programa está dirigido a personas que se encuentran a diez años o menos de alcanzar la edad jubilatoria y calculan que, llegado ese momento, no reunirán la cantidad de aportes exigida. De esta manera, pueden comenzar a ordenar su historia previsional y cancelar determinados meses de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Moratoria de ANSES: quiénes pueden completar los aportes faltantes

El plan que continúa vigente no está destinado a personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria, sino a trabajadores que todavía tienen tiempo para regularizar su situación.

Pueden solicitarlo los siguientes grupos:

Mujeres de entre 50 y 59 años .

Varones de entre 55 y 64 años .

Personas que proyecten no completar los 30 años de aportes cuando llegue el momento de iniciar su jubilación.

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La posibilidad fue creada mediante la Ley 27.705, que estableció diferentes mecanismos de regularización previsional. La modalidad destinada a trabajadores en actividad se implementa a través de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para Trabajadores y Trabajadoras en Actividad, conocida como UCAP.

A diferencia de otros esquemas previsionales, para ingresar a este plan no se realiza una evaluación socioeconómica. La persona puede seleccionar los períodos que necesita regularizar y cancelarlos según sus posibilidades, sin tener que comprar todos los meses faltantes en una única operación.

Qué años se pueden regularizar mediante el plan de ANSES

La normativa permite completar períodos sin aportes comprendidos desde que la persona cumplió 18 años y hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive.

Sin embargo, existe una condición fundamental: únicamente se pueden cancelar meses en los que no haya existido actividad registrada como empleado en relación de dependencia, autónomo o monotributista. La ley establece que los períodos incluidos no deben superponerse con servicios que ya se encuentren declarados ante el sistema previsional.

Cada UCAP equivale a un mes de servicio y se incorpora al historial previsional una vez realizado el pago correspondiente. Su valor representa el 29% de la base mínima imponible vigente al momento de adquirirla, por lo que el costo puede modificarse conforme se actualizan los parámetros previsionales.

Por este motivo, antes de efectuar cualquier pago resulta conveniente calcular cuántos años de aportes aparecerán registrados al cumplir la edad jubilatoria y cuántos meses deberán regularizarse.

El paso indispensable antes de pagar períodos adeudados

Antes de adherirse al plan, ANSES recomienda consultar la Historia Laboral. La información se encuentra disponible en Mi ANSES y puede revisarse ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Esta consulta permite identificar las declaraciones juradas presentadas por los empleadores y los períodos informados en los regímenes de trabajadores autónomos o monotributistas.

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Si la persona trabajó durante determinados años, pero esos aportes no aparecen registrados, no debería cancelar directamente esos meses a través del plan. Primero tendrá que presentar certificaciones laborales o iniciar un Reconocimiento de Servicios para demostrar que la actividad existió.

Esta revisión es importante para no pagar períodos que podrían ser incorporados mediante documentación laboral. También ayuda a establecer con mayor precisión cuántos meses faltarán al momento de solicitar la jubilación.

Cómo hacer el trámite para completar aportes en ANSES

La gestión requiere solicitar un turno y concurrir a una oficina de ANSES con el DNI. Durante la atención, el organismo analiza la situación previsional y permite elegir los períodos que se desean cancelar.

El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Consultar la Historia Laboral y controlar todos los aportes registrados. Solicitar un turno para el Plan de Pago de Deuda Previsional destinado a trabajadores en actividad. Presentarse en una oficina de ANSES con el DNI y la documentación laboral disponible. Elegir los períodos que se quieren regularizar. Generar un Volante Electrónico de Pago (VEP). Abonar el VEP mediante una entidad bancaria habilitada.

Luego del primer asesoramiento, los datos quedan registrados para continuar cancelando otros períodos desde Mi ANSES, sin necesidad de concurrir nuevamente a una oficina por cada pago. Según la información oficial, los meses abonados pueden visualizarse en la historia previsional aproximadamente 72 horas después de la cancelación del VEP.

Qué opción existe para quienes ya cumplieron la edad jubilatoria

La Unidad de Pago de Deuda Previsional destinada a personas que ya habían alcanzado la edad legal dejó de admitir nuevas incorporaciones el 23 de marzo de 2025. Por lo tanto, el mecanismo que continúa operando es el orientado a quienes todavía se encuentran en actividad y cumplen con los rangos de edad establecidos.

Quienes tengan 65 años o más, no cuenten con los aportes necesarios y tampoco posean una jubilación o pensión pueden averiguar si reúnen los requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

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Esta prestación equivale al 80% de una jubilación mínima, incluye cobertura de salud a través de PAMI y exige, entre otras condiciones, mantener la residencia en el país y no cobrar otra jubilación, pensión o prestación por desempleo. La PUAM no es una jubilación contributiva, sino una cobertura previsional para adultos mayores que no pueden acceder al régimen ordinario.

Por qué conviene revisar los aportes con anticipación

Controlar la historia laboral varios años antes del retiro permite detectar empleos no registrados, reunir certificaciones y planificar la cancelación de períodos faltantes.

El Plan de Pago de Deuda Previsional representa una alternativa para quienes todavía están a tiempo de ordenar su situación. No obstante, el pago de las UCAP no garantiza por sí solo el otorgamiento de una jubilación: al iniciar el trámite definitivo también deberán cumplirse la edad requerida y el resto de las condiciones previstas por el sistema previsional.