Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Renovación Personal

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

La renovación espiritual y emocional está a la orden del día. Deja atrás lo negativo para abrazar nuevas oportunidades que te permitan crecer de manera notable.

Salud

Atiende a tu cuerpo con cariño. Reiki o técnicas de sanación similares pueden ser un complemento beneficioso para mejorar tu bienestar.

Dinero

Es un buen momento para evaluar tus finanzas y comenzar a resolver deudas. La consolidación de ingresos puede ayudar a estabilizar tu situación económica.

Amor

Considera una comunicación abierta y honesta con tu pareja que permita avanzar hacia una relación más enriquecedora. Las barreras se disuelven con sinceridad y empatía.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.