Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Acuario este 07 de julio de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Acuario.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Acuario está regido por Urano. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Amatista. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 07 de julio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

No busques en tu pareja perfección, recuerda que es tan humana como tú. Aprende a ser más tolerante con sus actitudes.

Salud y energía de Acuario este día 07 de julio de 2026

El miedo, el odio y la envidia representan las peores facciones de la mentalidad del hombre. Mantenlas en control o te consumirán.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Finalmente lograrás alcanzar el ritmo que necesitas para poder triunfar en tu ambiente laboral. No te detengas, continúa así.

¿Cuáles son las fechas de Acuario?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario?

Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Acuario?

Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario?

El número de la suerte de Acuario es el 4.

¿Cómo es la personalidad de Acuario?

Acuario es un signo original, independiente y humanitario.

Acuariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Horoscopo de Sagitario de hoy:martes 8 de julio de 2025

    Horoscopo de Sagitario de hoy: martes 8 de julio de 2025

  2. Horoscopo de Cáncer de hoy:lunes 6 de abril de 2026

    Horoscopo de Cáncer de hoy: lunes 6 de abril de 2026
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Las PASO, la economía y la oferta opositora:los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Las PASO, la economía y la oferta opositora: los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Video inédito:el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

El Gobierno reprogramó la mesa política y aceleró gestiones para avanzar con la reforma electoral

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

Economía

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Inflación de junio: cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Jornada positiva en Wall Street:suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Internacionales

El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones:el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

La megaobra que unirá a España y Portugal:construirán un puente que cambiará la vida de miles de vecinos