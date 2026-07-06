Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones: el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

El tren australiano BHP Iron Ore mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones. Foto: Wikipedia

En una región tan inhóspita como estratégica para la economía global, un tren de dimensiones casi inimaginables escribió una página única en la historia del transporte ferroviario. El 21 de junio de 2001, la compañía minera BHP Iron Ore puso en marcha en el desierto de Pilbara, en Australia Occidental, un convoy que aún hoy conserva dos récords mundiales: el tren de carga más largo y más pesado jamás operado.

682 vagones y más de 7 kilómetros: cómo es el tren con el que Australia desafió todos los límites

La formación recorrió 275 kilómetros entre las minas de Newman y Yandi y el puerto de Port Hedland. Estaba compuesta por 682 vagones y ocho locomotoras, alcanzaba una longitud de 7,3 kilómetros y registraba un peso total de 99.732 toneladas. Un gigante de acero que entró en el Libro Guinness de los Récords y que, un cuarto de siglo después, sigue sin encontrar rival.

Aunque las cifras parecen propias de la ciencia ficción, el convoy australiano fue una realidad. La formación estaba integrada por 682 vagones dedicados exclusivamente al transporte de mineral de hierro y ocho locomotoras General Electric AC6000CW, cada una con una potencia superior a los 6.000 caballos de fuerza.

El tren BHP Iron Ore recorrió 275 kilómetros entre las minas de Newman y Yandi y el puerto de Port Hedland. Foto: Wikipedia

Lejos de tratarse de una demostración de fuerza, el objetivo principal era validar una innovación tecnológica que prometía transformar la logística minera: el sistema Distributed Power (DP). Además, el tren incorporaba frenos electrónicos controlados (ECP brakes), un sistema que permite transmitir las órdenes de frenado y aceleración de manera instantánea a todos los vagones.

Cuánto pesa el tren más largo del mundo

El récord no solo destaca por su longitud. También continúa siendo el tren de carga más pesado jamás operado. Según los registros de la histórica prueba realizada por BHP Iron Ore, la formación alcanzó un peso total de 99.732 toneladas, una cifra que sigue siendo difícil de imaginar incluso dentro de la industria ferroviaria moderna.

Para mover semejante volumen de carga, las ocho locomotoras trabajaban de forma coordinada impulsando un conjunto de 5.648 ruedas que avanzaba durante aproximadamente diez horas por trayecto. El sistema de potencia distribuida permitía repartir los esfuerzos a lo largo de toda la formación, evitando sobrecargas críticas en determinados sectores del tren.

De Newman a Port Hedland: el recorrido del convoy a través del desierto australiano

La histórica prueba se desarrolló en la región de Pilbara, uno de los principales centros mineros del planeta y responsable de buena parte de las exportaciones australianas de mineral de hierro. El tren recorrió 275 kilómetros entre las explotaciones mineras de Newman y Yandi y el puerto de Port Hedland, puerta de salida del mineral australiano hacia los mercados internacionales.

La histórica prueba se desarrolló en la región de Pilbara, uno de los principales centros mineros del planeta. Foto: The Guardian

Para la prueba, la infraestructura ferroviaria fue preparada especialmente. El trazado contaba con curvas amplias, pendientes suaves y vías reforzadas capaces de soportar una carga sin precedentes. El recorrido atraviesa uno de los ambientes más hostiles del país. Allí las temperaturas pueden superar los 45°C durante gran parte del año, mientras que las tormentas de polvo y las enormes distancias convierten cada operación logística en un desafío permanente.

Sin pasajeros, sin coches de servicio y sin cabinas de descanso, el convoy fue diseñado exclusivamente para el transporte de mineral. En la actualidad, gran parte de los trenes que circulan por Pilbara funcionan de manera semiautónoma o totalmente automatizada, controlados mediante sistemas satelitales y tecnologías basadas en inteligencia artificial.

BHP Iron Ore: la empresa detrás del récord Guinness ferroviario de 2001

La protagonista detrás de esta hazaña fue BHP Iron Ore, división minera de BHP, uno de los mayores grupos de recursos naturales del mundo. A comienzos de la década de 2000, la compañía buscaba soluciones para incrementar la eficiencia del transporte de mineral desde las minas del interior australiano hasta los puertos de exportación.

BHP Iron Ore continúa siendo el tren de carga más pesado jamás operado con 99.732 toneladas. Foto: Wikipedia

El experimento resultó tan exitoso que muchas de las tecnologías ensayadas aquel día terminaron convirtiéndose en estándares de la industria minera ferroviaria. La distribución electrónica de potencia, los modernos sistemas de frenado y la automatización progresiva de las operaciones nacieron, en buena medida, de ese tipo de desarrollos.