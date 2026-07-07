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Inflación de junio: cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

La cifra será seguida de cerca por el mercado, ya que permitirá conocer cuál fue la inflación acumulada durante el primer semestre del año y servirá como referencia para las proyecciones económicas de la segunda mitad de 2026.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Las estimaciones privadas coinciden que la inflación volvería a ubicarse por debajo del 2%.
Las estimaciones privadas coinciden que la inflación volvería a ubicarse por debajo del 2%. Foto: NA
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el próximo 14 de julio a las 16:00 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio, un dato clave para evaluar la evolución de la inflación durante la primera mitad del año. Las estimaciones privadas coinciden en que el indicador volvería a ubicarse por debajo del 2%, consolidando una tendencia de desaceleración que ya se observó en los últimos meses.

De acuerdo con las proyecciones de distintas consultoras, la inflación de junio se habría ubicado entre el 1,8% y el 1,9%, por debajo del 2,1% registrado en mayo. De confirmarse estas previsiones, se trataría del tercer mes consecutivo de desaceleración y marcaría una nueva señal de moderación en la dinámica de los precios.

Cuándo publica el INDEC la inflación de junio

El organismo estadístico dará a conocer el dato oficial el martes 14 de julio a las 16:00. La cifra será seguida de cerca por el mercado, ya que permitirá conocer cuál fue la inflación acumulada durante el primer semestre del año y servirá como referencia para las proyecciones económicas de la segunda mitad de 2026.

El organismo estadístico dará a conocer el dato oficial de la inflación este martes 14 de julio a las 16:00. Foto: NA (Damián Dopacio)

La expectativa predominante entre las consultoras es que el IPC vuelva a perforar el umbral del 2%, una barrera que los analistas consideran relevante para evaluar la velocidad del proceso de desinflación. Si el resultado se ubica en el rango estimado, junio cerraría con una inflación inferior a la de mayo y ratificaría la tendencia descendente observada desde abril.

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Qué factores explican la desaceleración de los precios

Los especialistas atribuyen la moderación inflacionaria principalmente a una mayor estabilidad en los precios de alimentos y bebidas, uno de los componentes con mayor incidencia en el índice general. A esto se suma un esquema más gradual de actualización de tarifas de servicios públicos respecto de los ajustes aplicados durante los primeros meses del año.

En mayo, el IPC había registrado una variación del 2,1%, el nivel más bajo desde septiembre de 2025 y una desaceleración respecto del 2,6% anotado en abril. Dentro de los rubros con mayores incrementos se destacaron Comunicación, con una suba del 3,4%, y Educación, con un avance del 2,9%.

Los menores aumentos de junio se observaron en Prendas de vestir y calzado, y Bebidas alcohólicas y tabaco. Foto: NA (R. González)

Por el contrario, los menores aumentos del mes se observaron en Prendas de vestir y calzado, que registró una variación del 0,3%, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento del 0,8%.

Las proyecciones privadas y la diferencia con el REM del Banco Central

En línea con los pronósticos de las consultoras, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la inflación de junio rondaría el 1,9%. Como respaldo de esa estimación citó un informe de la Fundación Libertad y Progreso, que proyectó un IPC del 1,8%, aunque reconoció que el resultado final podría acercarse al 2% y que todavía es difícil anticipar el dato exacto.

Sin embargo, no todas las previsiones muestran el mismo optimismo. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que reúne las estimaciones de consultoras, bancos y fondos de inversión, proyectó una inflación del 2,1% para junio. Además, el informe anticipó que el índice perforaría el 2% recién durante agosto.

El último REM, elaborado por el Banco Central, proyectó una inflación del 2,1% para junio. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Más allá de las diferencias entre las estimaciones, existe consenso en que la inflación continúa transitando una trayectoria de desaceleración respecto de los niveles observados a comienzos de año. No obstante, los analistas también advierten sobre posibles presiones estacionales durante julio, asociadas al receso invernal y al incremento de la actividad turística, factores que podrían impactar en algunos rubros de consumo y servicios.

Con este escenario, el dato que publicará el INDEC será determinante para medir la solidez del proceso de desinflación y para definir las expectativas económicas de empresas, inversores y consumidores durante los próximos meses.

InflaciónINDECEconomía argentina
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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