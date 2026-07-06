El Gobierno reprogramó la mesa política y aceleró gestiones para avanzar con la reforma electoral

El Gobierno reprogramó la mesa política y acelera gestiones para avanzar con la reforma electoral. Foto: Cuenta de Twitter @FabianWaldman

Luego de una semana atravesada por modificaciones en el Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió reprogramar la reunión de la mesa política oficialista que inicialmente estaba prevista para este martes a las 13:00. Finalmente, el encuentro se realizará el miércoles a las 17:00, en una agenda condicionada por el partido que disputará la Selección Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026.

La reunión tendrá una importancia especial para la estrategia política de la Casa Rosada, ya que marcará el debut del secretario de Comunicación, Fabián Fernández, dentro del esquema de coordinación política del Gobierno. El objetivo central será ordenar la agenda parlamentaria y definir los próximos movimientos para impulsar una serie de iniciativas que el oficialismo considera prioritarias, entre ellas la reforma electoral, el proyecto de régimen de zonas frías y la modificación de la denominada Inocencia Fiscal.

Reforma electoral: el eje de la estrategia legislativa libertaria

En el Gobierno consideran que la reforma electoral será una de las discusiones centrales del segundo semestre. Por esa razón, la mesa política buscará afinar la estrategia parlamentaria y política para acelerar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados.

En el Gobierno consideran que la reforma electoral será una de las discusiones centrales del segundo semestre. Foto: Presidencia

La iniciativa más ambiciosa para el oficialismo es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una modificación que en Balcarce 50 interpretan como una pieza clave dentro del armado electoral de cara a 2027. Sin embargo, la propuesta enfrenta importantes desafíos legislativos.

En paralelo, el Ejecutivo también pretende avanzar con la sanción del régimen de zonas frías y con la modificación del proyecto de Inocencia Fiscal, dos expedientes que integran el paquete de prioridades definido por la Casa Rosada.

Diego Santilli debuta como ministro coordinador y busca acercar posiciones con los gobernadores

La reunión política se desarrollará en una semana particular, marcada por el fin de semana largo y los actos por el 210° aniversario de la independencia argentina. Tras el encuentro, Javier Milei y buena parte de su gabinete tienen previsto asistir a la vigilia que comenzará a la madrugada.

Javier Milei y buena parte de su gabinete tienen previsto asistir a la vigilia que comenzará a la madrugada. Foto: Oficina del Presidente

La actividad tendrá además un componente político relevante: será el primer compromiso formal de Diego Santilli en funciones como ministro coordinador. El funcionario acompañará al presidente y formará parte de la delegación nacional que será recibida por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.

En el oficialismo no descartan que otros mandatarios provinciales participen de la ceremonia, en lo que podría interpretarse como una nueva señal de respaldo político hacia Santilli, quien por estas horas concentra sus esfuerzos en recomponer el vínculo entre la Nación y las provincias.

La tarea no es menor. Junto a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores políticos del Gobierno, Santilli trabaja para consolidar apoyos que permitan motorizar el paquete de reformas considerado prioritario por la administración libertaria.

Senado y UCR: los votos que necesita Milei para eliminar las PASO

Dentro del oficialismo descuentan que la clave para avanzar con la reforma electoral está en los gobernadores. Por eso, parte de las negociaciones giran en torno a una propuesta que contempla la implementación de un sistema de colectoras.

Dentro del oficialismo descuentan que la clave para avanzar con la reforma electoral está en los gobernadores. Foto: X @PatoBullrich

La iniciativa permitiría a distintos espacios provinciales competir con listas propias en determinadas categorías, pero manteniendo una adhesión común a la candidatura presidencial de Javier Milei. Según reconocen distintas fuentes del oficialismo, varios gobernadores observan con interés la alternativa, aunque sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical mantienen objeciones.

Las dificultades se explican también por la compleja aritmética parlamentaria. Para aprobar las modificaciones electorales, el Gobierno necesita reunir al menos 37 votos afirmativos en el Senado, donde actualmente cuenta con 21 bancas propias.

En ese escenario, el bloque radical adquiere un rol determinante. La bancada está integrada por diez senadores, aunque aproximadamente la mitad no responde directamente a gobernadores y conserva margen para negociar de manera autónoma.

La situación genera impaciencia en algunos sectores de la Casa Rosada. “No logro entender al radicalismo. Estaría bueno que en lugar de problemas también busquen soluciones”, se quejó ante esta agencia un funcionario libertario involucrado en las conversaciones.

Con la mesa política reprogramada y las negociaciones parlamentarias en pleno desarrollo, el Gobierno intentará aprovechar los próximos días para ordenar su estrategia y reunir los consensos necesarios para convertir en ley una de las reformas que considera centrales para el futuro político de la gestión.