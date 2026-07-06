Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Se trata de una de las herramientas de asistencia, destinadas a las personas que se encuentran legalmente sin trabajo. Conocé los requisitos, cómo hacer el trámite y cuántas cuotas corresponden según los años de aportes realizados.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El fondo de desempleo es una herramienta de ayuda económica para aquellos que se quedan sin trabajo, gestionado por ANSES.
El fondo de desempleo es una herramienta de ayuda económica para aquellos que se quedan sin trabajo, gestionado por ANSES. Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fondo de desempleo es una herramienta de ayuda económica para aquellos que se quedan sin trabajo y fue creado a través del Fondo Nacional de Empleo, establecido por la Ley de Empleo 24.013. Es un aporte que realizan los trabajadores formales mediante las contribuciones patronales: un 1,5% de la masa salarial se destina a este fondo.

ANSES se encarga de realizar esta prestación a trabajadores formales en relación de dependencia del sector privado que no incluyen a personal informal ni a quienes están bajo el régimen del monotributo, así como tampoco alcanza a los empleados públicos nacionales, provinciales o municipales.

El beneficio no alcanza a monotributistas, empleados públicos nacionales, provinciales o municipales. Foto: Instagram @ansesgob

El beneficio se otorga por una cantidad determinada de meses, que depende de los años y períodos de aportes realizados. Además, el tiempo durante el cual se percibe la prestación se computa como antigüedad previsional. Mientras dure el cobro, el beneficiario mantiene el derecho a las asignaciones familiares y a la cobertura de la obra social.

El pago se realiza en fechas específicas según la terminación del DNI de cada titular y está destinado a quienes cumplan con determinados requisitos de aportes y condiciones vinculadas al despido.

Contenido Recomendado

Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES:el paso a paso del trámite, quiénes la necesitan y cuál es su vigencia

Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES: el paso a paso del trámite, quiénes la necesitan y cuál es su vigencia

ANSES adelanta pagos por el feriado:quiénes cobran en la semana del 6 al 10 de julio

ANSES adelanta pagos por el feriado: quiénes cobran en la semana del 6 al 10 de julio

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo?

Pueden solicitar la prestación las personas que hayan trabajado en relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 24.013) y que cumplan con los requisitos mínimos de aportes registrados en los años previos al despido. Sin embargo, quedan excluidos quienes se desempeñaban como monotributistas y aquellas personas que trabajaban de manera informal o “en negro”, ya que no cuentan con los aportes exigidos por la normativa.

Quedan excluidos quienes se desempeñaban como monotributistas y aquellas personas que trabajaban de manera informal o “en negro". Foto: ANSES

Es importante conservar todos los telegramas intercambiados entre el trabajador y el empleador para respaldar el trámite. En los casos en que haya habido un accidente laboral, debe presentarse la documentación de la ART para acreditar que la situación haya finalizado.

Paso a paso: cómo solicitar la prestación por desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación laboral. Para ello, el interesado debe presentar:

  • DNI
  • Telegrama de despido o constancia de finalización de contrato
  • Documentación que acredite los aportes realizados
  • El procedimiento puede hacerse de dos maneras:
  • Online, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección de Atención Virtual del sitio oficial.
  • Presencial, solicitando turno en una oficina del organismo.

Una vez aprobado el beneficio, se asigna una cuenta de la seguridad social donde se depositan los fondos, que pueden retirarse con tarjeta de débito o por ventanilla.

Una vez aprobado el beneficio, se asigna una cuenta de la seguridad social donde se depositan los fondos. Foto: -

¿Cómo se determina cuánto tiempo se cobra el fondo de desempleo?

La cantidad de cuotas que se cobran depende de los meses aportados: quienes hayan trabajado entre 12 y 23 meses cobran 4 cuotas, quienes hayan trabajado entre 24 y 30 meses cobran 8 cuotas y quienes hayan trabajado más de 36 meses tendrán 12 cuotas.

Aquellas personas que tienen 45 años o más o si cumplen esa edad durante el cobro de la prestación, cobrarán el beneficio de manera automática por 6 meses más, aunque las cuotas adicionales se pagan al 70% del valor de la primera cuota.

La prestación por desempleo depende del salario que tenía la persona con un mínimo y máximo vinculados al salario mínimo, vital y móvil (SMN). Foto: REUTERS

La prestación por desempleo depende del salario que tenía la persona, con un mínimo y máximo vinculados al salario mínimo, vital y móvil (SMN): $183.900 y $367.800, respectivamente.

ANSESDesempleoAsignaciones familiares
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ANSES adelanta pagos por el feriado:quiénes cobran en la semana del 6 al 10 de julio

    ANSES adelanta pagos por el feriado: quiénes cobran en la semana del 6 al 10 de julio

  2. Descuentos en nafta y gasoil en julio 2026:cómo obtener hasta 30% de rebaja y $25.000 de reintegro

    Descuentos en nafta y gasoil en julio 2026: cómo obtener hasta 30% de rebaja y $25.000 de reintegro

  3. Plazo fijo en julio 2026:el monto final que se obtiene al invertir $50.000 durante 30 días

    Plazo fijo en julio 2026: el monto final que se obtiene al invertir $50.000 durante 30 días

  4. La vieja Ley de Alquileres no va más:cuándo desaparecen los contratos y qué cambia para inquilinos y propietarios

    La vieja Ley de Alquileres no va más: cuándo desaparecen los contratos y qué cambia para inquilinos y propietarios

  5. Cierran los bancos por 4 días en julio:cómo sacar efectivo sin usar los cajeros automáticos

    Cierran los bancos por 4 días en julio: cómo sacar efectivo sin usar los cajeros automáticos
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

“Vikingo, sos un gigante”:Javier Milei celebró la eliminación de Brasil en el Mundial con un guiño a Haaland

El Gobierno lanzó la Mesa Federal Minera con Karina Milei a la cabeza:encuentro con gobernadores junto a Diego Santilli

Argentina envió un nuevo grupo de brigadistas a Venezuela para ayudar tras los devastadores terremotos

Economía

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Mercado Pago:cómo abrir una cuenta para menores, cuáles son los requisitos y qué funciones habilita

Plazo fijo en julio 2026:el monto final que se obtiene al invertir $50.000 durante 30 días

Internacionales

Servicio Militar Obligatorio:quiénes deben hacerlo y qué beneficios reciben los jóvenes que se incorporan a las Fuerzas Armadas

Servicio Militar Obligatorio: quiénes deben hacerlo y qué beneficios reciben los jóvenes que se incorporan a las Fuerzas Armadas

Entre oraciones, banderas de Irán y pedidos de venganza, millones de personas participan en la procesión fúnebre de Alí Jamenei en Teherán

El secreto de las “joyas de pasar”:la estricta estrategia que aleja a Leonor y Sofía del club de las princesas con tiara

Ni Cabo Verde ni Egipto:el país africano que tiene el primer tren bala del continente capaz de llegar hasta los 320 km/h