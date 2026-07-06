Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

El fondo de desempleo es una herramienta de ayuda económica para aquellos que se quedan sin trabajo, gestionado por ANSES. Foto: ANSES

El fondo de desempleo es una herramienta de ayuda económica para aquellos que se quedan sin trabajo y fue creado a través del Fondo Nacional de Empleo, establecido por la Ley de Empleo 24.013. Es un aporte que realizan los trabajadores formales mediante las contribuciones patronales: un 1,5% de la masa salarial se destina a este fondo.

ANSES se encarga de realizar esta prestación a trabajadores formales en relación de dependencia del sector privado que no incluyen a personal informal ni a quienes están bajo el régimen del monotributo, así como tampoco alcanza a los empleados públicos nacionales, provinciales o municipales.

El beneficio no alcanza a monotributistas, empleados públicos nacionales, provinciales o municipales. Foto: Instagram @ansesgob

El beneficio se otorga por una cantidad determinada de meses, que depende de los años y períodos de aportes realizados. Además, el tiempo durante el cual se percibe la prestación se computa como antigüedad previsional. Mientras dure el cobro, el beneficiario mantiene el derecho a las asignaciones familiares y a la cobertura de la obra social.

El pago se realiza en fechas específicas según la terminación del DNI de cada titular y está destinado a quienes cumplan con determinados requisitos de aportes y condiciones vinculadas al despido.

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo?

Pueden solicitar la prestación las personas que hayan trabajado en relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 24.013) y que cumplan con los requisitos mínimos de aportes registrados en los años previos al despido. Sin embargo, quedan excluidos quienes se desempeñaban como monotributistas y aquellas personas que trabajaban de manera informal o “en negro”, ya que no cuentan con los aportes exigidos por la normativa.

Quedan excluidos quienes se desempeñaban como monotributistas y aquellas personas que trabajaban de manera informal o “en negro". Foto: ANSES

Es importante conservar todos los telegramas intercambiados entre el trabajador y el empleador para respaldar el trámite. En los casos en que haya habido un accidente laboral, debe presentarse la documentación de la ART para acreditar que la situación haya finalizado.

Paso a paso: cómo solicitar la prestación por desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación laboral. Para ello, el interesado debe presentar:

DNI

Telegrama de despido o constancia de finalización de contrato

Documentación que acredite los aportes realizados

El procedimiento puede hacerse de dos maneras:

Online, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección de Atención Virtual del sitio oficial.

Presencial, solicitando turno en una oficina del organismo.

Una vez aprobado el beneficio, se asigna una cuenta de la seguridad social donde se depositan los fondos, que pueden retirarse con tarjeta de débito o por ventanilla.

Una vez aprobado el beneficio, se asigna una cuenta de la seguridad social donde se depositan los fondos. Foto: -

¿Cómo se determina cuánto tiempo se cobra el fondo de desempleo?

La cantidad de cuotas que se cobran depende de los meses aportados: quienes hayan trabajado entre 12 y 23 meses cobran 4 cuotas, quienes hayan trabajado entre 24 y 30 meses cobran 8 cuotas y quienes hayan trabajado más de 36 meses tendrán 12 cuotas.

Aquellas personas que tienen 45 años o más o si cumplen esa edad durante el cobro de la prestación, cobrarán el beneficio de manera automática por 6 meses más, aunque las cuotas adicionales se pagan al 70% del valor de la primera cuota.

La prestación por desempleo depende del salario que tenía la persona con un mínimo y máximo vinculados al salario mínimo, vital y móvil (SMN). Foto: REUTERS

La prestación por desempleo depende del salario que tenía la persona, con un mínimo y máximo vinculados al salario mínimo, vital y móvil (SMN): $183.900 y $367.800, respectivamente.