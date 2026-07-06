El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

La Libertad Avanza busca definir una sesión en el Congreso para el próximo 16 de julio. Foto: X @PatoBullrich

La Libertad Avanza (LLA) llevará a cabo una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria con Victoria Villarruel a la cabeza en donde buscarán definir la convocatoria a una sesión prevista para el próximo 16 de julio.

Patricia Bullrich anticipó la semana pasada esta convocatoria luego de llevar a cabo una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el despacho del radical Eduardo Vischi. Algunos aliados del oficialismo y funcionarios nacionales participaron también del encuentro. Entre los puntos principales que trataron se encuentra el proyecto de ley de Zonas Frías.

Villarruel desactivó la posibilidad de convocar a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 12 a pesar de la insistencia de Patricia Bullrich.

Diego Santilli se reunió con Patricia Bullrich para convocar a la sesión del 16 de julio. Foto: Hoy Día Córdoba

El encuentro contará con la presencia de Beatriz Ávila (bloque Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal). La siguiente sesión está fijada para el 16 de julio donde será retomada la agenda tras la salida de Adroni y aquella falta de quórum que obligó a levantar la sesión del 25 de junio. Los proyectos que se encuentran en lista son la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la ley Hojarasca y los distintos acuerdos para la designación de jueces y funcionarios de la Cancillería.

¿Cómo vienen las negociaciones por la reforma electoral?

El eje principal de las negociaciones del gobierno con la oposición más dialoguista es la reforma electoral con Santilli, Bullrich y Martín Menem a la cabeza.

En este sentido, la mesa política del Gobierno se reunirá esta semana junto al equipo de Comunicación que encabeza el ahora vocero presidencial Adrián Ravier y el secretario de Medios, Fabián Fernández. Así, fijarán la agenda parlamentaria y los próximos pasos a seguir para conseguir los apoyos para sancionar la reforma electoral.

Adrián Ravier encabeza el equipo de Comunicación del Gobierno. Foto: NA

El oficialismo necesita al menos 37 votos afirmativos dado que la Constitución Nacional establece que se requieren mayorías especiales para la aprobación de normas que modifiquen el régimen electoral. Cuenta con 21 senadores por lo que consideran clave el apoyo de la UCR y el PRO; ambos bloques aportarían 13 votos, de los cuales 10 provendrían de los radicales con Vischi a la cabeza, tres del PRO referenciados en Martín Goerling Lara, y el resto provendría de senadores de fuerzas provinciales, como los misioneros del Frente Renovador (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), la salteña Flavia Royón (alineada con el gobernador Gustavo Sáenz), y la neuquina Julieta Corroza (alineada con Rolando Figueroa)

Por su parte, la UCR presentó un proyecto que busca hacer las PASO optativas en lugar de eliminarlas directamente como pretende Javier Milei. El PRO acompaña el radicalismo en este sentido y en el proyecto de Ficha Limpia en el que pretenden impulsar una ley aparte. La senadora Corroza impulsa también una propuesta.

¿Qué apoyos buscaría La Libertad Avanza?

La Libertad Avanza se encuentra trabajando en las listas colectoras en la elección nacional. Aceptaría suspender las PASO en lugar de eliminarlas de raíz así como también impulsaría distintas modificaciones en la Ley de Boleta Única de Papel (BUP) para incorporar colectoras, con el objetivo de que las fuerzas políticas terminen con sus internas en ese esquema.

Así, se reeditaría una especie de ley de lemas que habilitaría el poder de cada fuerza política para competir con distintos candidatos al Congreso pero con un único candidato presidencial.

El oficialismo tiene en mente la reelección de Milei y buscará que los radicales, el PRO y las fuerzas provinciales presenten sus propios postulantes legislativos, mientras que en la categoría presidencial se mantenga como único candidato el actual mandatario.

El PJ quiere suspender las PASO y modificar la Boleta Única de Papel (BUP) para incorporar colectoras. Foto: REUTERS

El proyecto aún se encuentra en fase de análisis y elaboración. Los sectores aliados exigen precisiones, aunque advierten que el mecanismo de la ley de lemas fue aplicado en diversas provincias, como Santa Fe y Santa Cruz, y luego eliminado por entenderse que no refleja adecuadamente la voluntad del electorado y favorece la opacidad del proceso electoral. Para algunos bloques del Congreso, la iniciativa representaría un retroceso en términos institucionales y electorales.

¿Qué sostiene el PJ acerca de la eliminación de las PASO?

El PJ desde el Senado y la Cámara de Diputados anticipó que rechazará la eliminación de las PASO porque considera que son clave para la reconfiguración y el ordenamiento de la interna partidaria de cara a las próximas elecciones.

Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria (UxP), afirmó para TN: “Me parece deshonesto cambiar las reglas del juego” y cuestionó la negociación vigente con aliados mientras se mantiene el financiamiento a los partidos políticos. Y agregó: “Estos cambios no resuelven los problemas de las familias que están sobreendeudadas, las más de 20 mil pymes que cerraron o los 300 mil puestos de trabajo que se perdieron. No acompañamos ninguna medida que no mire a la mitad de los argentinos que el Gobierno no mira y la está pasando muy mal”.

Sabrina Selva Foto: @SabriSelva en X

En paralelo, Diego Santilli continúa organizando reuniones con gobernadores y legisladores aliados para contar con los apoyos necesarios para aprobar sus leyes. Prevé que, luego del receso, contará con el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que preside Agustín Coto.