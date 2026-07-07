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El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

Su defensa ha solicitado el traslado a alguna prisión con instalaciones médicas que permitan tratar los problemas de salud que atraviesa derivados de la edad.

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Ismael 'el Mayo' Zambada, narcotraficante. Foto: Reuters
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El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York, en el que solicita no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.

Los abogados de Zambada entregaron una carta al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en la que afirman que el acusado se declaró culpable de los cargos en su contra plenamente consciente de que la consecuencia legal sería una sentencia de cadena perpetua y que no está solicitando una pena inferior a la prevista por la ley.

Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Reuters.
Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Reuters.

La defensa argumentó que, desde su llegada a Estados Unidos hace casi dos años, Zambada manifestó su intención de declararse culpable, evitó litigar el caso y no presentó mociones previas al juicio, lo que, según el documento, permitió ahorrar recursos y tiempo al sistema judicial.

El escrito también subraya que el narcotraficante no prestó “asistencia sustancial” a las autoridades estadounidenses ni busca hacerlo en el futuro para obtener una reducción de la condena.

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La estrategia judicial del histórico líder del Cártel de Sinaloa

En cambio, solicita al juez que tenga en cuenta su conducta durante el proceso al emitir una recomendación sobre el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde cumplirá la sentencia.

Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La audiencia de sentencia de Zambada está prevista para el próximo 20 de julio ante el juez Brian M. Cogan, quien deberá determinar la condena definitiva y emitir recomendaciones sobre el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde cumplirá la pena.

Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Reuters.
Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Reuters.

Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien lo condujo en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso (Texas), en la frontera con Nuevo México.

Según el propio relato de la defensa de Zambada y lo admitido por Guzmán López ante la justicia estadounidense, este último lo engañó y lo trasladó por la fuerza para entregarlo a las autoridades, que asumieron su custodia al llegar.

Las autoridades estadounidenses asumieron la custodia del entonces líder del Cartel de Sinaloa, cuya captura puso fin a décadas de actividad clandestina al frente de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo.

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