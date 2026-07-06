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Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

Las imágenes se difundieron en el marco del segundo juicio por la muerte del astro argentino, mientras declaraba Vanesa Morla, hermana del abogado y ex apoderado de las marcas del célebre futbolista, Matías Morla. Mirá las imágenes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cristina Kirchner saluda a Diego Maradona por su cumpleaños 60.
Cristina Kirchner saluda a Diego Maradona por su cumpleaños 60. Foto: Captura
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En el marco del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, este lunes salió a la luz un video donde la ex presidenta Cristina Kirchner en saluda al astro argentino por su cumpleaños N.° 60. Las imágenes se difundieron mientras declaraba Vanesa Morla, hermana del abogado y ex apoderado de las marcas del célebre futbolista, Matías Morla.

Se trata de una filmación presentada por el abogado Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, durante la vigesimoquinta audiencia del debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del ex entrenador.

Video: así fue el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona

De acuerdo a las imágenes del 30 de octubre de 2020, Maradona está sentado, fuma un habano y toma una bebida energizante hasta que recibe el llamado de Cristina. “Hola, ¿me escuchás ahora?”, pregunta la ex mandataria, a lo que Diego contesta: “Ahora te escucho perfectamente, Cristina”.

Cristina Kirchner saluda a Diego Maradona. Video: NA

La ex vicepresidenta expresó: “Bueno, querido, escuchame. Te quería decir que te quiero mucho, quería llamarte en estos 60 porque sos el único argentino, uno de los pocos argentinos en realidad, que ha dado alegrías y has puesto la bandera a lo más alto en todo el mundo, así que no podía dejar de llamarte. ¿Cómo andás?”.

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“Bien, bien, estoy yendo para Gimnasia”, responde el por entonces entrenador del “Lobo”, al referirse que recibiría un homenaje en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en tanto que Cristina le manifestó nuevamente su cariño: “Bueno, Dieguito, nada querido. Cuidate mucho, y un beso enorme en estos 60 años, ¿sí?”.

Diego agradeció el saludo y Kirchner se despidió con un “besito, chau, chau”. Se trata de un video grabado antes de que los médicos de la Clínica Ipensa detecten el hematoma subdural, dolencia por la que el paciente sería intervenido quirúrgicamente en el sanatorio Olivos.

Además, la mujer que sostiene el teléfono es Vanesa Morla, testigo que comparecía en los Tribunales de San Isidro.

Baudry ofreció el material audiovisual como prueba, pero los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón desestimaron su incorporación.

Diego Maradona y Cristina Fernández de Kirchner
Diego Maradona y Cristina Fernández de Kirchner

Cómo sigue el juicio por la muerte de Maradona

Vanesa Morla, hermana del abogado y ex apoderado de los derechos de imagen de Diego Armando Maradona, Matías Morla, declaró este lunes en el juicio por la muerte del astro argentino.

La pareja de Maximiliano Pomargo, ex asistente personal de Maradona, fue la única testigo de la vigesimoquinta audiencia. La otra jornada será el miércoles debido a que el jueves es el feriado por la Declaración de la Independencia y el viernes es un día no laborable con fines turísticos.

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, se encuentran acusados por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena en expectativa que va desde ocho a 25 años de prisión.

Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que está demorado por un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en la residencia del barrio cerrado San Andrés, en la localidad de Tigre, partido de Tigre, donde cumplía una internación domiciliaria tras ser operado por un hematoma subdural en la Clínica Olivos.

La Justicia buscará determinar si el equipo médico a cargo de su salud actuó con negligencia u omisión a la hora de atenderlo.

Diego MaradonaCristina Fernández de Kirchner
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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