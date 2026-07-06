“Vikingo, sos un gigante”: Javier Milei celebró la eliminación de Brasil en el Mundial con un guiño a Haaland

"Vikingo sos un gigante": el mensaje de Javier Milei a Erling Haaland luego de la histórica clasificación de Noruega y la eliminación de Brasil. Foto: EFE

El presidente Javier Milei expresó su pasión por el fútbol en las redes sociales y esta vez lo hizo tras uno de los resultados más impactantes del Mundial 2026: la victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final. El mandatario compartió una imagen de una camiseta del Manchester City firmada por los integrantes del plantel y destacó especialmente el autógrafo de Erling Haaland, autor de un doblete decisivo para la clasificación del conjunto europeo.

A través de su cuenta oficial, Milei publicó la fotografía de la camiseta enmarcada y llamó la atención sobre un detalle en particular. “Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9”, escribió junto a la imagen. Luego, dedicó un mensaje al delantero noruego, una de las grandes figuras del fútbol mundial: “Vikingo sos un gigante”.

Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante...



CC: @ErlingHaaland pic.twitter.com/VPnB9KXjpf — Javier Milei (@JMilei) July 5, 2026

La publicación llegó pocas horas después de que Noruega sorprendiera al eliminar a Brasil con un triunfo que significó la primera despedida de la Canarinha en octavos de final de un Mundial desde 1990.

La camiseta exhibida por el presidente permanece enmarcada en la Quinta de Olivos y contiene un detalle que también llamó la atención de sus seguidores. En el dorsal figura el número 1, en alusión a la etapa en la que Milei jugó como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita y San Lorenzo. Además, entre las firmas de los futbolistas del Manchester City aparece escrita en fibrón una de las frases más características del mandatario: “Viva la libertad carajo”.

Tras la eliminación de Brasil del Mundial, Javier Milei publicó una foto de una camiseta autografiada por Erling Haaland y le dedicó un mensaje en redes sociales. Foto: EFE

La conexión de Milei con el Manchester City

No es la primera vez que el nombre del Manchester City aparece vinculado a Javier Milei. Desde que asumió la presidencia, el mandatario hizo referencia al club inglés durante el debate por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

En 2024, Milei aseguró públicamente que la institución inglesa evaluaba desembarcar en el país mediante la compra de un club de Primera División. “Tenemos ofertas concretas. Manchester City quiere comprar un club de Argentina, uno muy grande...”, había afirmado en aquel momento.

Sin embargo, el proyecto para habilitar las SAD quedó paralizado tras una medida cautelar impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la Justicia, por lo que esa posibilidad nunca avanzó.

Tras el batacazo de Noruega en el Mundial, Javier Milei publicó una imagen de una camiseta firmada por el plantel del Manchester City y destacó el autógrafo de Haaland. Foto: Action Images via Reuters

Más allá de su reacción por la eliminación de Brasil, Milei siguió de cerca el desarrollo del Mundial y utilizó sus redes sociales para celebrar los resultados de la Selección Argentina.

El mandatario había manifestado su entusiasmo tras la clasificación de la Albiceleste frente a Cabo Verde en los 16avos de final y también luego del triunfo sobre Austria durante la fase de grupos.

En esa oportunidad publicó: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”.