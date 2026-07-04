Luis Caputo presentará el lunes un programa financiero para cubrir los vencimientos de deuda de 2027

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, prepara una presentación clave para el próximo lunes: el detalle del programa financiero con el que el Gobierno intentará cubrir los vencimientos de deuda en dólares de 2026 y 2027. La expectativa no es menor, porque el mercado viene siguiendo con especial atención cómo hará la administración de Javier Milei para afrontar los compromisos externos más exigentes del calendario.

La presentación estará centrada en mostrar cuáles serán las fuentes de financiamiento disponibles, qué herramientas utilizará el Tesoro y de qué manera se buscará construir un “colchón” de liquidez para atravesar un 2027 cargado de pagos. Según trascendió, el equipo económico definió el esquema como un programa conservador, con supuestos prudentes y distintas alternativas para reducir la incertidumbre.

Qué anunciará Caputo y por qué importa para la deuda

El anuncio será encabezado por Luis Caputo, acompañado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El objetivo será explicar cómo se cubrirán los pagos en moneda extranjera del Tesoro durante los próximos dos años, con foco especial en 2027, un período que concentra fuertes vencimientos y que además tendrá peso político por el calendario electoral.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Uno de los puntos centrales será la construcción de “opcionalidades” financieras, es decir, distintas herramientas que el Gobierno podrá activar de acuerdo con las condiciones del mercado. Entre ellas aparecen las garantías de organismos internacionales, posibles colocaciones, operaciones de refinanciación y mecanismos para mejorar el perfil de vencimientos.

El respaldo de organismos internacionales, una pieza central

El plan financiero incluiría el apoyo de organismos multilaterales. Hasta ahora, el Gobierno consiguió una garantía de USD 2.000 millones del Banco Mundial y otra de USD 550 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, se espera una definición del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, por un monto que podría ubicarse entre USD 250 millones y USD 300 millones.

Estas garantías son relevantes porque pueden ayudar a mejorar las condiciones de financiamiento y facilitar operaciones con bancos o inversores privados. En otras palabras, el Gobierno busca usar ese respaldo como una señal de confianza para ordenar las expectativas y reducir el riesgo asociado a los pagos de deuda.

El BCRA movió una ficha clave antes del anuncio

En la previa de la presentación de Economía, el Banco Central también dio una señal importante: refinanció sus operaciones de REPO con bancos internacionales por USD 6.000 millones y extendió los vencimientos hasta septiembre de 2028. La operación fue realizada con diez bancos internacionales y permitió despejar compromisos que estaban previstos para 2026 y 2027.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: @JMilei

Según la información difundida, la entidad recibió ofertas por USD 8.250 millones en la subasta del 30 de junio, por encima del monto finalmente tomado. Además, la nueva operación tendrá una tasa equivalente a SOFR en dólares más un spread de 4%, y fue instrumentada con títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA.

Por qué 2027 es el año que más preocupa

El principal desafío no está solo en cumplir con los pagos inmediatos, sino en mostrar que existe una estrategia integral para enfrentar los vencimientos más grandes que llegarán en 2027. De acuerdo con estimaciones mencionadas por analistas de mercado, ese año podría concentrar compromisos por más de USD 20.000 millones, incluyendo deuda soberana, pagos al FMI y otras obligaciones financieras.

Por eso, el Gobierno necesita convencer al mercado de que no dependerá de una única fuente de dólares. La estrategia apunta a combinar organismos internacionales, refinanciaciones, operaciones con bancos, emisiones y acumulación de liquidez, para reducir la percepción de riesgo y evitar tensiones cambiarias o financieras.

La señal que espera el mercado

El anuncio del lunes será seguido de cerca por inversores, bancos, consultoras y operadores financieros. La pregunta principal será si el programa logra mostrar un camino creíble para cubrir los próximos vencimientos sin comprometer la estabilidad cambiaria ni poner presión adicional sobre las reservas.

En ese contexto, el Gobierno buscará instalar una idea central: que los pagos están planificados, que existen fuentes de financiamiento identificadas y que el equipo económico tiene margen para administrar los compromisos en dólares. Si el mensaje resulta convincente, podría ayudar a sostener la baja del riesgo país y mejorar el acceso al crédito. Si, por el contrario, quedan dudas sobre los montos o los plazos, el mercado podría exigir más señales.

Un programa financiero para ganar tiempo y confianza

El plan de Caputo no solo apunta a cubrir vencimientos. También busca ganar previsibilidad en una etapa sensible para la economía argentina. La combinación de deudas en dólares, necesidad de reservas y año electoral convierte a 2027 en una prueba clave para la estrategia oficial.

Por eso, el anuncio del lunes será mucho más que una presentación técnica: será una señal política y financiera. El Gobierno intentará demostrar que tiene diseñado un esquema para transitar los próximos dos años sin sobresaltos, con respaldo externo, herramientas de mercado y un mensaje claro para los inversores: la deuda en dólares está en el centro de la agenda económica.