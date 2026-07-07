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Horóscopo diario: las revelaciones para Escorpio este 07 de julio de 2026

Las influencias astrales para Escorpio durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Escorpio, signo de Agua regido por Plutón, recibe hoy 07 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Pequeñas discusiones te traerán disgustos pasajeros. Evita llegar al límite, saber parar en el momento exacto es un don del que tú disfrutas. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Escorpio en el amor hoy

Sientes admiración hacia tu pareja. Construirás un mundo en torno a su imagen. Te brindará la seguridad que te hace falta.

Salud y energía de Escorpio este día 07 de julio de 2026

Realiza una introspección y visualiza qué quieres para el futuro. Planifica en función de tus objetivos. No pierdas el sueño por imposibles.

Horóscopo laboral de Escorpio para hoy

Los negocios que te propongan serán buenas oportunidades. Pero antes de aceptar cualquier trato es aconsejable que pidas una segunda opinión.

¿Cuáles son las fechas de Escorpio?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Escorpio?

Escorpio pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Escorpio es más compatible con Cáncer, Piscis, Virgo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Escorpio?

El número de la suerte de Escorpio es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Escorpio?

Escorpio es un signo determinado, apasionado y reservado.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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