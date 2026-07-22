Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo de Tauro hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 22 de julio de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Tauro.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tauro, signo de Tierra regido por Venus, recibe hoy 22 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Esperas una resolución rápida para un problema que te está aquejando y no depende de ti. Pon optimismo ante las adversidades. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Tauro en el amor hoy

Una oleada de entusiasmo invade tu vida amorosa pero todavía no podrás cantar victoria. Deberás conquistar a esa persona.

Publicidad

Salud y energía de Tauro este día 22 de julio de 2026

Deja a un lado aquellas cosas o personas que ya forman parte del pasado y que te atrasan o estorban. Vive el presente.

Horóscopo laboral de Tauro para hoy

Establece un balance entre comprar compulsivamente y economizar para gastos futuros. Encuentra los puntos medios.

¿Cuáles son las fechas de Tauro?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Tauro?

Tauro pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Tauro?

Tauro es más compatible con Virgo, Capricornio, Piscis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Tauro?

El número de la suerte de Tauro es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Tauro?

Tauro es un signo paciente, persistente y amante de la estabilidad.

Taurohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Publicidad

Publicidad

Lo Ultimo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno avanzó con nuevos nombramientos en la Justicia:designó a 12 jueces, 6 conjueces y 9 vocales

El Gobierno avanzó con nuevos nombramientos en la Justicia: designó a 12 jueces, 6 conjueces y 9 vocales

Malvinas vuelve al centro de la escena:el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Presentaron un proyecto de ley que habilita el roaming de emergencia gratuito en caso de sismos, incendios o catástrofes climáticas

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

Economía

ANSES:quiénes cobran este miércoles 22 de julio con aumento y bono confirmado

ANSES: quiénes cobran este miércoles 22 de julio con aumento y bono confirmado

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

Cuenta DNI habilitó un doble descuento en julio:cómo funciona y cuánto dinero se puede ahorrar

La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina:qué significa

Internacionales

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

España enfrenta una ola de calor extremo:las máximas superarán los 40 °C

Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de 15 años:qué dice la nueva ley

Publicidad