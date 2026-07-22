El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria. Foto: Pixabay

El Gobierno de la Nación informó que concluyó la rehabilitación integral del Puente Rosario-Victoria y del corredor de la Ruta Nacional 174, una obra ejecutada con financiamiento 100% privado en el marco de la Red Federal de Concesiones, el esquema impulsado para el mantenimiento y la operación de corredores viales estratégicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el avance del programa y aseguró que la Red Federal de Concesiones “sigue avanzando con resultados concretos”. En la misma línea, desde el Palacio de Hacienda remarcaron que la intervención se realizó íntegramente con inversión privada, sin aportes del Estado nacional.

IMPORTANTE 👇🏻



La Red Federal de Concesiones sigue avanzando con resultados concretos.



Finalizó la rehabilitación integral del Puente Rosario–Victoria (RN 174), un corredor estratégico que conecta Santa Fe y Entre Ríos y forma parte de uno de los principales ejes logísticos del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 21, 2026

La obra comprende uno de los principales ejes logísticos del país, ya que conecta las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y constituye una vía clave para el transporte de cargas y la circulación regional.

Rehabilitación del Puente Rosario-Victoria: qué obras se realizaron

Los trabajos abarcaron los 59,43 kilómetros correspondientes al Tramo Conexión de la Ruta Nacional 174, incluyendo el Puente Rosario-Victoria.

Entre las principales intervenciones se destacan la recuperación del sistema de iluminación, que permanecía fuera de servicio desde hacía más de tres años, la rehabilitación de las calzadas, la renovación de la señalización horizontal y vertical, la reparación de las juntas de dilatación, mejoras en el balizamiento y la puesta en valor de distintos sistemas de seguridad vial.

La obra comprende uno de los principales ejes logísticos del país, ya que conecta las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Foto: Wikipedia

Según el Gobierno, estas obras permitirán elevar las condiciones de circulación, mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial tanto para los automovilistas como para el transporte de cargas que utiliza diariamente este corredor estratégico.

Por qué se habían detenido las tareas de renovación del puente Rosario-Victoria

Las tareas de rehabilitación del Puente Rosario-Victoria habían quedado prácticamente paralizadas durante los últimos años en medio del vencimiento del contrato de concesión de la empresa Puentes del Litoral S.A., ocurrido en abril de 2022.

Desde entonces, el corredor pasó a estar bajo la órbita del Estado nacional a través de Vialidad Nacional, en un escenario marcado por la falta de definición sobre un nuevo esquema de concesión y por recursos limitados para ejecutar obras de mantenimiento de gran magnitud.

Estas obras permitirán elevar las condiciones de circulación, mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial. Foto: Wikipedia

Como consecuencia de esa situación, comenzaron a evidenciarse distintos problemas de infraestructura, entre ellos el deterioro de la calzada, el desgaste de las juntas de dilatación, deficiencias en la señalización y la interrupción total del sistema de iluminación del puente, que permaneció fuera de servicio durante más de tres años.

Red Federal de Concesiones: el modelo que impulsa el Gobierno para las rutas nacionales

La finalización de la rehabilitación del Puente Rosario-Victoria forma parte de la Red Federal de Concesiones, la iniciativa con la que el Ejecutivo busca modernizar la infraestructura vial mediante un esquema de inversión privada destinado a la operación, el mantenimiento y la mejora de corredores nacionales.

De acuerdo con el Gobierno, el objetivo del programa es desarrollar un sistema más ágil y eficiente para la gestión de las rutas, priorizando la participación del sector privado en obras de infraestructura consideradas estratégicas para la conectividad y la logística del país.