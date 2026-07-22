Cuenta DNI habilitó un doble descuento en julio: cómo funciona y cuánto dinero se puede ahorrar

Beneficios de la cuenta DNI: cuáles son y cuándo acceder. Foto: Cuenta DNI

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece múltiples beneficios a los que pueden acceder personas que no son necesariamente clientes de la entidad financiera bonaerense. Entre ellos se encuentra un descuento doble disponible cuatro días a la semana de lunes a jueves específicamente.

Las promociones de Cuenta DNI están en diversos negocios que van desde supermercados, ferias y mercados, gastronomía, perfumería y farmacias, entre otros. El descuento doble que se confirmó recientemente resulta sumamente útil en el comienzo de las vacaciones de invierno, semanas en las que los gastos de una familia pueden aumentar.

Cuenta DNI ofrece múltiples descuentos. Foto: Banco Provincia

De qué se trata el doble beneficio de Cuenta DNI

El Banco de la provincia de Buenos Aires destacó que estas promociones de Cuenta DNI les permiten a los consumidores obtener un descuento del 15% en comercios adheridos al pago con la billetera virtual. Sin embargo, hay un tope de reintegro tanto por persona como por semana que es de $7.000. También regirá ese límite por local. Dicha devolución de dinero está disponible solo lunes y martes.

El descuento doble permite acceder a una devolución de dinero del 10% y el 15%. Foto: Generada con Gemini IA

Como no todos los locales están disponibles en el beneficio del 15%, habrá otros que ofrecerán a sus clientes descuentos del 10% pagando con Cuenta DNI. En este caso, el tope de reintegro es de $5.000 semanales, por persona y por comercio. La buena noticia es que la promoción también está dispuesta en rubros diversos.

Alivio para el bolsillo: cómo aprovechar al máximo estas promociones de Cuenta DNI

La recomendación para sacarle provecho al beneficio del 15% y el 10% tiene que ver con hacer compras de 46 mil y 50 mil respectivamente con el objetivo de alcanzar el tope de reintegro ($7.000 y $5.000 semanal). Resulta una promoción muy útil ya que se puede acceder a una devolución de dinero ($12.000) de dos cifras si se utiliza el descuento doble.

Ahora bien, el ahorro total que puede llegar a $12.000 puede tardar en hacerse efectivo hasta 10 días hábiles desde realizada la compra en los locales que aceptan los pagos con Cuenta DNI.

Cuenta DNI es del Banco Provincia pero pueden usarla personas que no son clientes. Foto: Foto generada con IA

Con el inicio del receso invernal, algunos padres seguramente buscarán cómo pasar tiempo con sus hijos. Una muy buena opción para permanecer lejos de las pantallas, sin dudas, es la lectura. Cuenta DNI también ofrece un 10% de descuento en librerías disponible para utilizar los días lunes y martes. Desde la app indican que los pagos deben hacerse con QR o Clave DNI con dinero en cuenta.