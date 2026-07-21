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Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina: pasó de “estable” a “positiva”

La agencia calificadora pasó de Caa1 a B3 la calificación de los compromisos en moneda local y extranjera. Según indicó, esta mejora tiene que ver con la reducción significativa del riesgo de default.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La agencia calificadora Moody's.
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La agencia calificadora Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina, pasando de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera. En esa línea, modificó la perspectiva de “estable” a “positiva”.

Según indicó el ente, esta mejora tiene que ver con la reducción significativa del riesgo de default, en un contexto donde la estabilización macroeconómica avanzó hacia una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios.

La firma estadounidense destacó que el superávit fiscal sostenido, la baja de la inflación y la liberalización económica refuerzan la credibilidad de las políticas y disminuyen la volatilidad macroeconómica.

Por otro lado, Moody’s resaltó que el panorama externo de Argentina muestra una mejora notable, la cual está respaldada por un mejor desempeño exportador y un aumento de la inversión extranjera.

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Según explicó la calificadora, el perfil crediticio de Argentina “podría fortalecerse aún más si las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinan con la estabilización macroeconómica en curso”.

Logo de la agencia calificadora Moody’s.
La agencia calificadora Moody’s. Foto: NA

Si bien persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, Moody’s señaló que el rango de resultados de política se ha reducido en comparación con ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad de las políticas.

El techo de calificación en moneda local de Argentina fue elevado a Ba3 desde B1, mientras que el techo en moneda extranjera fue elevado a B1 desde B2.

La recapitalización del Banco Central y la reducción de los pasivos fortalecen la flexibilidad de la política, mientras que la caída de la inflación apoya una recuperación en los ingresos reales y la confianza.

La reacción del Gobierno a la baja de Moody’s

El viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo que con esta decisión, las tres grandes calificadoras (Moody’s, S&P y Fitch) quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década.

“Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, señaló.

Moody’s también elevó el techo de calificación para Argentina (Ba3 en moneda local y B1 en moneda extranjera). Daza dijo que “este es un detalle técnico muy importante. Permitirá que muchas empresas argentinas con mejor perfil crediticio puedan obtener calificaciones más altas, reduciendo su costo de financiamiento y ampliando su acceso a los mercados internacionales”.

Y un último punto. Moody’s no solo mejoró la calificación de Argentina. También cambió la perspectiva de Estable a Positiva.

“Eso significa que, si el programa económico continúa evolucionando como espera la agencia, considera más probable una nueva mejora de la calificación que una baja durante los próximos 12 a 18 meses. Esta vez es diferente!”, destacó Daza.

Economía argentinaMoodysDeuda externa
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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