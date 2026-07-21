El Gobierno reunirá a su mesa política y define su agenda legislativa: las reformas que buscará aprobar tras el receso invernal

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

El Gobierno reúne nuevamente su mesa chica este martes a las 13 horas con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza. La clave de la reunión es la definición del modo de avanzar con las reformas en el Congreso luego del receso invernal. “Hay 15 días de vacaciones, donde las comisiones no funcionan. Estaremos preparando todas las leyes para poder avanzar en todas“, le comentó a TN un integrante de la mesa política.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Asistirán además el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el armador nacional Eduardo Menem; el vicejefe de gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

¿Cuáles son los proyectos de ley planteados en la mesa política?

El primer proyecto de ley que llegará al Senado luego del receso invernal el 6 de agosto será la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La misma fue propuesta el pasado jueves pero no reunió los votos necesarios para tratar la habilitación de venta de tierras a extranjeros.

“Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad en base al orden liberal son los enemigos del progreso. Véanlos hablar y actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina, los que violentaron el derecho de propiedad, los que nos hundieron”, afirmó Javier Milei en un discurso en la Bolsa de Comercio.

Otro de los proyectos que baraja el Gobierno es el de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que elaboró el mismo Presidente y busca dar marcha atrás con los cambios establecidos en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner para que la autoridad monetaria central de la República Argentina tenga una única función otra vez: preservar el valor de la moneda.

El Presidente redactó una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para que el mismo se limite a preservar el valor de la moneda. Foto: Foto generada con IA Canal 26

El texto de este proyecto busca también que el Estado no pueda tener déficit fiscal y que el Banco Central no pueda asistir al Tesoro para financiarlo, así como también establece un régimen de sanciones más duro para futuros funcionarios que quieran emitir moneda para auxiliar al fisco y planea fortalecer el esquema de gobernanza del organismo entre gobiernos para asegurar cierta estabilidad.

Por último, la lista de prioridades inmediatas del oficialismo en el Congreso se completa con los cambios al régimen de Zona Fría que busca limitar los subsidios a las tarifas de gas a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Así, se eliminaría el beneficio a los hogares de millones de usuarios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

¿Qué otros proyectos analiza el Gobierno?

En paralelo, el Gobierno remitirá este jueves las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal con el objetivo de ampliar y fortalecer el régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Para presentar los cambios, el Ejecutivo brindará una conferencia de prensa el miércoles en el Ministerio de Economía.

El Gobierno busca establecer un régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Foto: REUTERS

En tanto, las negociaciones por la reforma electoral permanecen estancadas debido a la resistencia de los bloques aliados en el Congreso a avanzar con la eliminación de las PASO.