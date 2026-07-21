Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cambios en Capital Humano: renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

El Gobierno aceptó la renuncia de María Gabriela Real al frente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un organismo estratégico del Ministerio de Capital Humano.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Ministerio de Capital Humano sufrió grandes reemplazos en su interior.
El Ministerio de Capital Humano sufrió grandes reemplazos en su interior. Foto: NA (Daniel Vides)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno aceptó la renuncia de la mujer a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que depende del Ministerio de Capital Humano a través del Decreto 617/2026. Se trata de María Gabriela Real, cuyo reemplazante será David Guido de Graff, quien presentó su renuncia al rol de subsecretario de Políticas Sociales del mismo organismo para poder asumir este rol.

Las modificaciones en la conducción del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales obedecen a una decisión de quien hasta ahora encabezaba el organismo. De acuerdo con fuentes consultadas, la ex funcionaria dejó el cargo con el objetivo de reincorporarse a la actividad en el ámbito privado.

María Gabriela Real, Ministerio de Capital Humano
María Gabriela Real renunció al Ministerio de Capital Humano para ir al ámbito privado Foto: -

¿Cómo fue la gestión de Real y cómo será la gestión de Guido?

Real integraba el círculo de mayor confianza técnica de la ministra Sandra Pettovello dentro del Ministerio de Capital Humano. Al frente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales promovió una agenda centrada en la articulación entre organismos nacionales, provincias, organizaciones de la sociedad civil y entidades internacionales.

En paralelo, impulsó la incorporación de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas sociales. En su lugar asumirá David Guido de Graaf, quien acredita antecedentes tanto en la gestión pública como en el sector privado.

Contenido Recomendado

Adiós al programa “Volver al Trabajo”:la Justicia avaló al Gobierno y más de 900 mil personas dejarán de cobrar en agosto

Adiós al programa “Volver al Trabajo”: la Justicia avaló al Gobierno y más de 900 mil personas dejarán de cobrar en agosto

Cursos gratis para jubilados:cómo anotarse, la lista completa y cuáles son los requisitos

Cursos gratis para jubilados: cómo anotarse, la lista completa y cuáles son los requisitos
David Guido de Graaf toma el lugar de María Gabriela Real en el Ministerio de Capital Humano. Foto: -

Su llegada se interpreta como una señal de continuidad en la estructura técnica del organismo. Con este movimiento, el Gobierno preserva el esquema de trabajo que venía funcionando en el Consejo y evita una reconfiguración de mayor alcance en un área considerada estratégica para la planificación y evaluación de las políticas sociales.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ocupa un rol estratégico dentro de la estructura del Ministerio de Capital Humano. A diferencia de otras áreas encargadas de administrar prestaciones o ejecutar programas, el organismo concentra sus funciones en la coordinación de información, la elaboración de diagnósticos, la evaluación de resultados y la producción de insumos para el diseño de políticas públicas.

Su tarea cobra especial relevancia en un escenario marcado por la reconfiguración de la política social impulsada por el Gobierno y la revisión de los distintos mecanismos de asistencia implementados por la administración nacional.

¿Cuáles son los cambios en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales?

El Gobierno oficializó la salida del abogado Leandro Horacio Massaccesi del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), donde se desempeñaba como representante del Ministerio de Capital Humano.

La renuncia fue aceptada mediante el Decreto 616/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que además formalizó la incorporación de un nuevo integrante al organismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.

En reemplazo de Massaccesi fue designado el abogado Mauro Esteban Brandi, también en representación del Ministerio de Capital Humano. El funcionario ejercerá el cargo ad honorem por un período de cuatro años.

Ministerio de Capital Humano
Mauro Esteban Brandi es el nuevo representante del Ministerio de Capital Humano Foto: FOPEA

La CONAE, creada por el Decreto 995/91, es el organismo responsable de coordinar la política espacial argentina y depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su Directorio está integrado por nueve miembros: un presidente, un vicepresidente, seis directores en representación de distintos organismos de la Administración Pública Nacional, designados por el Poder Ejecutivo, y un director ejecutivo-técnico elegido por el propio cuerpo.

Ministerio de Capital HumanoSandra PettovelloGobierno
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Adrián Ravier encabezó una nueva conferencia de prensa tras el final del Mundial 2026

    Adrián Ravier encabezó una nueva conferencia de prensa tras el final del Mundial 2026

  2. Milei contó que el Gobierno ofreció seis opciones de festejo, pero la Selección Argentina las rechazó

    Milei contó que el Gobierno ofreció seis opciones de festejo, pero la Selección Argentina las rechazó

  3. The Guardian reavivó el debate por Malvinas y pidió que Reino Unido vuelva a negociar con Argentina

    The Guardian reavivó el debate por Malvinas y pidió que Reino Unido vuelva a negociar con Argentina

  4. Giro clave en la ONU por Malvinas:exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

    Giro clave en la ONU por Malvinas: exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

  5. Qué es el sistema de Tratado de Patentes y por qué el Gobierno busca acelerar su aprobación en el Congreso

    Qué es el sistema de Tratado de Patentes y por qué el Gobierno busca acelerar su aprobación en el Congreso

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Cambios en Capital Humano: renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Tensión en el Congreso por el aumento confirmado a senadores:de cuánto será el salario que supera los 10 millones de pesos

Adrián Ravier encabezó una nueva conferencia de prensa tras el final del Mundial 2026

De reformas fiscales al viaje de Milei a Brasil:el Gobierno ordenó la semana y publicó la agenda de actividades post Mundial

Economía

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Oficial:militares podrán cobrar un extra de hasta 25% por título, quiénes acceden al beneficio

Cuánto gana un Personal Civil de las Fuerzas Armadas:sueldo actualizado a julio de 2026 nivel por nivel

Reforma laboral:cómo se calcularán desde ahora los aportes sindicales tras la nueva reglamentación del Gobierno

Internacionales

Potencia ganadora sin jugar un solo partido:así logró China beneficiarse del Mundial 2026

Potencia ganadora sin jugar un solo partido: así logró China beneficiarse del Mundial 2026

EEUU intensificó los bombardeos sobre Irán y Teherán advirtió por una “guerra a gran escala”

Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026:así vivieron la final ante Argentina

Publicidad