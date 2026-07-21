Cambios en Capital Humano: renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

El Ministerio de Capital Humano sufrió grandes reemplazos en su interior. Foto: NA (Daniel Vides)

El Gobierno aceptó la renuncia de la mujer a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que depende del Ministerio de Capital Humano a través del Decreto 617/2026. Se trata de María Gabriela Real, cuyo reemplazante será David Guido de Graff, quien presentó su renuncia al rol de subsecretario de Políticas Sociales del mismo organismo para poder asumir este rol.

Las modificaciones en la conducción del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales obedecen a una decisión de quien hasta ahora encabezaba el organismo. De acuerdo con fuentes consultadas, la ex funcionaria dejó el cargo con el objetivo de reincorporarse a la actividad en el ámbito privado.

María Gabriela Real renunció al Ministerio de Capital Humano para ir al ámbito privado Foto: -

¿Cómo fue la gestión de Real y cómo será la gestión de Guido?

Real integraba el círculo de mayor confianza técnica de la ministra Sandra Pettovello dentro del Ministerio de Capital Humano. Al frente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales promovió una agenda centrada en la articulación entre organismos nacionales, provincias, organizaciones de la sociedad civil y entidades internacionales.

En paralelo, impulsó la incorporación de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas sociales. En su lugar asumirá David Guido de Graaf, quien acredita antecedentes tanto en la gestión pública como en el sector privado.

David Guido de Graaf toma el lugar de María Gabriela Real en el Ministerio de Capital Humano. Foto: -

Su llegada se interpreta como una señal de continuidad en la estructura técnica del organismo. Con este movimiento, el Gobierno preserva el esquema de trabajo que venía funcionando en el Consejo y evita una reconfiguración de mayor alcance en un área considerada estratégica para la planificación y evaluación de las políticas sociales.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ocupa un rol estratégico dentro de la estructura del Ministerio de Capital Humano. A diferencia de otras áreas encargadas de administrar prestaciones o ejecutar programas, el organismo concentra sus funciones en la coordinación de información, la elaboración de diagnósticos, la evaluación de resultados y la producción de insumos para el diseño de políticas públicas.

Su tarea cobra especial relevancia en un escenario marcado por la reconfiguración de la política social impulsada por el Gobierno y la revisión de los distintos mecanismos de asistencia implementados por la administración nacional.

¿Cuáles son los cambios en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales?

El Gobierno oficializó la salida del abogado Leandro Horacio Massaccesi del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), donde se desempeñaba como representante del Ministerio de Capital Humano.

La renuncia fue aceptada mediante el Decreto 616/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que además formalizó la incorporación de un nuevo integrante al organismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.

En reemplazo de Massaccesi fue designado el abogado Mauro Esteban Brandi, también en representación del Ministerio de Capital Humano. El funcionario ejercerá el cargo ad honorem por un período de cuatro años.

Mauro Esteban Brandi es el nuevo representante del Ministerio de Capital Humano Foto: FOPEA

La CONAE, creada por el Decreto 995/91, es el organismo responsable de coordinar la política espacial argentina y depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su Directorio está integrado por nueve miembros: un presidente, un vicepresidente, seis directores en representación de distintos organismos de la Administración Pública Nacional, designados por el Poder Ejecutivo, y un director ejecutivo-técnico elegido por el propio cuerpo.