Presentaron un proyecto de ley que habilita el roaming de emergencia gratuito en caso de sismos, incendios o catástrofes climáticas

Celulares, teléfono, tecnología. Foto: Unsplashv

Un activista mendocino experto en prevención presentó ante la Honorable Cámara de Diputados y el ENACOM un proyecto de ley que busca crear el Sistema de “Roaming Nacional de Emergencia” en Argentina, un sistema que garantiza la conectividad en casos de catástrofes o accidentes.

“La iniciativa busca que, ante situaciones de catástrofe climática, accidentes graves o caídas masivas de infraestructura, los ciudadanos puedan conectarse de forma automática y gratuita a la red de telefonía móvil de cualquier operador activo”, indicó el licenciado Manuel Verdaguer, titular de la Fábrica de Prevención e impulsor de esta iniciativa.

Actualmente, en el caso de un temporal grave, un incendio, o el derribo de una antena de una empresa de telefonía, los usuarios de esa compañía quedan completamente incomunicados. Con este proyecto, los usuarios damnificados podrían conectarse gratuitamente a otra compañía para acceder a llamados y mensajes de emergencia.

Si bien actualmente está prevista la posibilidad de comunicarse con el 911 en el caso de la caída de una antena, con esta ley sería posible también contactarse con vecinos, familiares y allegados que puedan prestar o necesitar ayuda en caso de una emergencia.

Las nevadas intensas son uno de los casos que podrían activar el roaming gratuito nacional. Foto: NA

“Se denomina roaming porque vos migrás hacia otra compañía, como ocurre cuando viajás a otros países. En el roaming nacional sería usar el soporte de una empresa para la conectividad, pero no para redes sociales sino para mensajería y llamadas", explicó Verdaguer a Canal26.com.

“El proyecto es importante sirve para todos, sobre todo ante la problemática de El Niño y el cambio climático en general. Este es el paso 1 antes de adquirir un software de alerta temprana para avisar en radios para la difusión de alertas por inundaciones, aludes, sismos, lo que fuera”, añadió.

Qué prevé el proyecto de Roaming Nacional de Emergencia

Gratuidad absoluta : el acceso y uso del sistema de emergencia no tendrá ningún costo adicional ni recargo para los usuarios afectados.

Activación automática : el servicio se activará por declaración formal de emergencia gubernamental o de forma automática si un operador sufre la caída de más del 50% de sus radiobases en una zona por más de dos horas.

Prioridad de tráfico : durante la emergencia, las redes priorizarán los llamados a servicios de rescate (bomberos, policía, defensa civil) y el envío de alertas gubernamentales, restringiendo el uso de datos de alta demanda (como streaming) para no saturar el sistema.

Sostenibilidad privada: el proyecto contempla que el tráfico cursado sea compensado entre las operadoras a precio de costo técnico regulado, utilizando en casos extremos fondos del Servicio Universal, garantizando que el Estado no incurra en gastos desmedidos y cuidando las inversiones del sector.

La propuesta otorga un plazo de 90 días a las empresas prestadoras de Servicios de Comunicaciones Móviles para realizar las pruebas técnicas e interconexiones necesarias una vez reglamentada la ley.