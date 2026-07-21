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Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

La audiencia estará centrada en cuestiones técnicas, como la clasificación y preparación de las pruebas, el intercambio de evidencia entre la Fiscalía y la defensa y presentación de mociones previas al debate oral. Ambos fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas.

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Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave.
Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave. Foto: REUTERS
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El gobernante venezolano capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York para una nueva audiencia de revisión del proceso penal que enfrenta la pareja por cargos vinculados al narcotráfico y narcoterrorismo. Aunque se trata de un trámite procesal, la cita judicial representa un nuevo paso en una causa de alto perfil internacional que mantiene al exmandatario detenido desde hace más de seis meses.

Será la tercera audiencia desde que ambos fueron capturados el pasado 3 de enero en su residencia de Caracas y trasladados a Estados Unidos. Maduro permanece recluido en una prisión federal de Brooklyn, donde fue enviado tras declararse no culpable de los cargos formulados por la Justicia estadounidense.

¿Qué se definirá en la audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York?

En esta instancia no se espera que el juez establezca una fecha para el inicio del juicio. La audiencia estará centrada en cuestiones técnicas, como la clasificación y preparación de las pruebas, el intercambio de evidencia entre la Fiscalía y la defensa y presentación de mociones previas al debate oral.

La audiencia estará centrada en cuestiones técnicas, como la clasificación y preparación de las pruebas. Foto: EFE

La comparecencia estaba prevista originalmente para el 30 de junio, pero fue aplazada a pedido de la Fiscalía debido a razones de seguridad. En el escrito presentado ante el tribunal, los fiscales señalaron que el cambio era “estrictamente necesario” para evitar problemas logísticos y garantizar un traslado seguro de los acusados, además de preservar la seguridad pública.

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El pedido coincidió con el despliegue extraordinario de recursos de seguridad en Nueva York durante el Mundial 2026, cuya fase final concluyó el pasado domingo. Debido a que la audiencia requiere la presencia física de Maduro y Flores en la corte federal de Manhattan, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) deberá implementar un amplio operativo para trasladarlos desde el penal de Brooklyn.

Los cargos contra Nicolás Maduro y la estrategia de su defensa

Maduro enfrenta acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Cilia Flores está imputada por delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

Maduro enfrenta acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Foto: REUTERS

En las audiencias anteriores, la defensa sostuvo que Maduro gozaba de inmunidad como jefe de Estado y el propio acusado llegó a definirse como un “prisionero de guerra”. Ahora, los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly podrían intentar nuevamente que se desestime el proceso, argumentando presuntas irregularidades en el procedimiento mediante el cual ambos fueron capturados en Caracas el 3 de enero de 2026.

Otro de los puntos que podría volver a debatirse es el financiamiento de la defensa legal. En abril pasado, Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra Venezuela para permitir que el Gobierno venezolano pudiera afrontar el pago de los honorarios de los abogados que representan a Maduro y Flores, un asunto que ocupó buena parte de las discusiones en las comparecencias previas.

La salud del juez Alvin Hellerstein también estará bajo la lupa

La audiencia también estará marcada por la atención sobre el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años. Durante la última comparecencia, el magistrado mostró una voz visiblemente fatigada y protagonizó algunos lapsus que despertaron interrogantes entre especialistas sobre su capacidad para conducir un proceso que se anticipa extenso y de elevada complejidad jurídica.

La audiencia también estará marcada por la atención sobre el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años. Foto: Reuters

Por el momento, el expediente continúa en su etapa preliminar y todavía no existe una fecha definida para el inicio del juicio, uno de los procesos judiciales de mayor impacto político e internacional que actualmente tramita la Justicia de Estados Unidos.

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