ANSES: quiénes cobran este miércoles 22 de julio con aumento y bono confirmado

Cobro en ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, continúa este miércoles 22 de julio de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al mes de julio. La jornada será clave para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, ya que se acreditarán haberes con el aumento mensual del 2,15% y, en algunos casos, con el bono extraordinario de $70.000.

El cronograma de ANSES se organiza, como ocurre habitualmente, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación. Por eso, antes de acercarse a una entidad bancaria o consultar el cajero automático, es fundamental revisar qué grupos tienen habilitado el cobro este miércoles.

Quiénes cobran ANSES este miércoles 22 de julio

Este miércoles 22 de julio, ANSES realizará pagos a distintos beneficiarios del sistema previsional y social. Entre los grupos alcanzados se encuentran jubilados y pensionados que cobran la mínima, titulares de la Asignación Universal por Hijo, beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo, personas que perciben la Asignación por Embarazo y titulares de la Prestación por Desempleo.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, cobran este miércoles los titulares cuyos documentos finalizan en 9. Este grupo recibe el haber mensual actualizado y, si corresponde, el refuerzo de $70.000 establecido para los beneficiarios de menores ingresos.

También cobran los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9. Estas prestaciones llegan en julio con la actualización mensual aplicada por movilidad, que impacta en los montos de asignaciones y haberes previsionales.

Calendario ANSES del miércoles 22 de julio, prestación por prestación

Para este miércoles, el calendario de pagos queda organizado de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 9 .

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 9 .

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 7 .

Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1.

La acreditación se realiza en la cuenta bancaria informada por cada titular. No es necesario hacer un trámite adicional para cobrar en la fecha asignada, aunque se recomienda verificar previamente la liquidación desde los canales oficiales o mediante la consulta habitual de ANSES.

Aumento de ANSES en julio 2026: cuánto suben los haberes

Los pagos de julio incluyen una suba del 2,15%, aplicada sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones. Esta actualización corresponde al esquema de movilidad vigente y alcanza a la mayoría de las prestaciones abonadas por ANSES durante el mes.

Cobro ANSES Foto: ANSES

Además, los jubilados y pensionados de menores ingresos y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas reciben un bono extraordinario de $70.000, que se suma al haber mensual. En el caso de quienes cobran por encima de la mínima, el refuerzo puede liquidarse de manera proporcional, según el monto que perciba cada titular.

Cómo siguen los pagos de ANSES después del 22 de julio

Una vez finalizado el pago para jubilados y pensionados que cobran la mínima, ANSES continuará con el cronograma de quienes perciben haberes superiores. Ese grupo comenzará a cobrar desde el jueves 23 de julio, también de acuerdo con la terminación del DNI.

El calendario para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo continuará así:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Por su parte, la Asignación por Embarazo continuará con pagos para DNI terminados en 8 el 23 de julio y DNI terminados en 9 el 24 de julio.

Montos de ANSES en julio 2026

Con el aumento aplicado, los principales valores de referencia para julio incluyen la AUH y la Asignación por Embarazo en $148.049, la AUH Zona I en $192.464, la Asignación Familiar por Hijo desde $74.033 y la Ayuda Escolar Anual en $55.672, entre otros montos informados para este período.

También figuran dentro de los valores actualizados la Asignación por Nacimiento, la Asignación por Adopción, la Asignación por Matrimonio y la Asignación por Hijo con Discapacidad, prestaciones que se liquidan según las condiciones de cada titular y los topes correspondientes.

Cómo consultar si cobro ANSES

Los beneficiarios pueden confirmar su fecha de cobro ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o revisando el calendario oficial según la prestación que corresponda. También pueden consultar la acreditación en su banco, home banking o cajero automático.

La recomendación principal es revisar el cronograma antes de movilizarse, ya que las fechas se ordenan por DNI y tipo de beneficio. De esta manera, cada titular puede saber con precisión cuándo tendrá disponible el dinero y evitar demoras innecesarias.