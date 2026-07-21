Malvinas vuelve al centro de la escena: el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

La bandera sobre Malvinas que apareció en el Mundial Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La causa Malvinas volvió a tomar fuerza en el escenario internacional, esta vez no desde una mesa diplomática ni desde una resolución de Naciones Unidas, sino a partir de una imagen que recorrió el mundo: el reclamo argentino por la soberanía de las islas tras un partido clave del Mundial 2026. El impacto fue inmediato y llegó hasta el corazón del debate público británico, donde una columna publicada en The Guardian planteó una pregunta incómoda para Londres: ¿puede el Reino Unido sostener para siempre su negativa a discutir la soberanía de las Islas Malvinas?

Malvinas y el Mundial: cuando el fútbol empuja a la diplomacia

La Selección argentina convirtió una celebración deportiva en un mensaje político de alcance global. Después del cruce ante Inglaterra, el reclamo “Las Malvinas son argentinas” volvió a instalarse en portadas, debates televisivos y columnas de opinión internacionales. No se trató únicamente de una consigna emocional: en cuestión de horas, el tema ingresó en medios británicos con un enfoque que hasta hace poco parecía reservado a círculos académicos o diplomáticos.

Las Malvinas son argentinas, la bandera que apareció en el partido ante Inglaterra Foto: REUTERS

El dato más llamativo fue que el planteo no surgió desde Buenos Aires, sino desde Londres. El periodista Simon Jenkins, columnista de larga trayectoria en The Guardian, sostuvo que las Falklands “no pueden seguir siendo británicas para siempre” y pidió revisar la postura del Reino Unido frente a una disputa que lleva casi dos siglos sin solución definitiva.

El antecedente clave: la ONU reconoció la disputa de soberanía

La cuestión Malvinas no es solo una causa nacional argentina: también tiene un recorrido formal en el sistema internacional. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.

Ese punto es central porque diferencia el caso Malvinas de otros procesos coloniales. La ONU no trató el tema como una simple cuestión interna británica, sino como un conflicto pendiente entre dos Estados. Además, pidió que se tuvieran en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, una fórmula que la Argentina interpreta de manera distinta al principio de autodeterminación que invoca Londres.

De 1833 a 1982: una historia marcada por la ocupación y la guerra

El reclamo argentino se remonta al siglo XIX. La Argentina sostiene que heredó los derechos españoles sobre el archipiélago y que ejerció actos de soberanía en las islas antes de la ocupación británica de 1833. Desde entonces, el Reino Unido mantiene el control efectivo del territorio, mientras que la Argentina nunca abandonó su reclamo diplomático.

Islas Malvinas Foto: Reuters

El punto de quiebre fue la Guerra de Malvinas de 1982. El conflicto comenzó el 2 de abril y terminó el 14 de junio de ese año, luego de 74 días de combates. Murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños, según registros históricos ampliamente citados. La derrota argentina aceleró el final de la dictadura militar, mientras que en el Reino Unido consolidó políticamente a Margaret Thatcher.

Las negociaciones que existieron antes de la guerra

Uno de los puntos más sensibles que vuelve ahora al debate británico es que, antes de 1982, sí existieron conversaciones sobre fórmulas de transferencia de soberanía. Durante los años 60 y 70, hubo canales diplomáticos abiertos entre Buenos Aires y Londres. Incluso se analizaron alternativas como el llamado “leaseback”, una fórmula bajo la cual el Reino Unido transferiría la soberanía a la Argentina y luego arrendaría la administración de las islas por un período prolongado.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Esa posibilidad nunca prosperó. La resistencia de los isleños, el contexto político argentino bajo una dictadura militar y la posterior guerra congelaron cualquier avance. Desde entonces, la posición británica se endureció: no discutir soberanía sin el consentimiento de los habitantes del archipiélago.

El factor económico: el costo de sostener Malvinas para Londres

La columna británica también puso sobre la mesa un elemento práctico: el costo económico. Jenkins afirmó que la defensa de las islas le cuesta al contribuyente británico más de 60 millones de libras por año. En un Reino Unido atravesado por debates fiscales, presión sobre el gasto público y necesidades internas, ese número vuelve a abrir una pregunta incómoda:¿cuánto está dispuesto a pagar Londres por mantener una posición inflexible en el Atlántico Sur?

La comparación con Gibraltar también aparece como un espejo incómodo. El reciente acuerdo entre el Reino Unido y España para avanzar en una solución práctica sobre la frontera gibraltareña fue presentado por Jenkins como un ejemplo de que los conflictos heredados del imperio pueden encontrar salidas políticas cuando existe voluntad.

El referéndum de 2013 y la posición británica

El Reino Unido suele respaldar su postura en el referéndum realizado en las islas el 10 y 11 de marzo de 2013. En esa consulta, el 99,8% de los votantes eligió mantener el estatus de Territorio Británico de Ultramar, con una participación superior al 90%. Londres considera ese resultado como una expresión democrática de autodeterminación.

La Argentina, en cambio, rechaza que ese referéndum resuelva la disputa de fondo. Su argumento es que la población actual no constituye un pueblo colonizado que deba autodeterminarse, sino una comunidad establecida bajo administración británica tras la ocupación de 1833. Para Buenos Aires, lo que corresponde es retomar las negociaciones bilaterales indicadas por Naciones Unidas.

Por qué este debate puede crecer en el Reino Unido

El gesto argentino durante el Mundial no cambió la política exterior británica de un día para otro. Sin embargo, sí logró algo relevante: instaló nuevamente el tema en la conversación pública de un país donde la cuestión Malvinas suele aparecer cerrada, blindada por la memoria de la guerra y por el peso simbólico de la victoria de 1982.

La verdadera novedad no es que la Argentina mantenga su reclamo, sino que voces británicas vuelvan a preguntarse si la negativa permanente a negociar es sostenible. En diplomacia, los cambios rara vez comienzan con anuncios oficiales. Muchas veces empiezan con preguntas incómodas, debates marginales y costos que se vuelven difíciles de justificar ante la opinión pública.

Malvinas, una causa que vuelve a cruzar historia, identidad y geopolítica

A más de cuatro décadas de la guerra, Malvinas sigue siendo una herida abierta para la Argentina y un tema sensible para el Reino Unido. El Mundial 2026 no resolvió la disputa, pero volvió a demostrar que el reclamo argentino conserva una enorme potencia simbólica y que, en determinados contextos, puede atravesar fronteras con más fuerza que cualquier comunicado diplomático.

La pregunta que ahora empieza a circular en Londres es tan simple como profunda:¿puede una potencia europea mantener indefinidamente un enclave militar en el Atlántico Sur sin discutir su futuro? Para la Argentina, la respuesta sigue siendo la misma desde hace décadas: la única salida legítima es el diálogo, la negociación pacífica y el reconocimiento de una disputa que la comunidad internacional ya puso por escrito en 1965.