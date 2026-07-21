Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Malvinas vuelve al centro de la escena: el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

A más de cuatro décadas de la guerra, una columna publicada en un importante medio británico volvió a instalar la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La historia detrás de un conflicto que sigue abierto.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La bandera sobre Malvinas que apareció en el Mundial
La bandera sobre Malvinas que apareció en el Mundial Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La causa Malvinas volvió a tomar fuerza en el escenario internacional, esta vez no desde una mesa diplomática ni desde una resolución de Naciones Unidas, sino a partir de una imagen que recorrió el mundo: el reclamo argentino por la soberanía de las islas tras un partido clave del Mundial 2026. El impacto fue inmediato y llegó hasta el corazón del debate público británico, donde una columna publicada en The Guardian planteó una pregunta incómoda para Londres: ¿puede el Reino Unido sostener para siempre su negativa a discutir la soberanía de las Islas Malvinas?

Malvinas y el Mundial: cuando el fútbol empuja a la diplomacia

La Selección argentina convirtió una celebración deportiva en un mensaje político de alcance global. Después del cruce ante Inglaterra, el reclamo “Las Malvinas son argentinas” volvió a instalarse en portadas, debates televisivos y columnas de opinión internacionales. No se trató únicamente de una consigna emocional: en cuestión de horas, el tema ingresó en medios británicos con un enfoque que hasta hace poco parecía reservado a círculos académicos o diplomáticos.

Las Malvinas son argentinas, la bandera que apareció en el partido ante Inglaterra
Las Malvinas son argentinas, la bandera que apareció en el partido ante Inglaterra Foto: REUTERS

El dato más llamativo fue que el planteo no surgió desde Buenos Aires, sino desde Londres. El periodista Simon Jenkins, columnista de larga trayectoria en The Guardian, sostuvo que las Falklands “no pueden seguir siendo británicas para siempre” y pidió revisar la postura del Reino Unido frente a una disputa que lleva casi dos siglos sin solución definitiva.

El antecedente clave: la ONU reconoció la disputa de soberanía

La cuestión Malvinas no es solo una causa nacional argentina: también tiene un recorrido formal en el sistema internacional. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.

Contenido Recomendado

La carta de San Martín que menciona a las Islas Malvinas y revela un dato clave de la historia argentina

La carta de San Martín que menciona a las Islas Malvinas y revela un dato clave de la historia argentina

La carta británica de 1813 que refuerza la soberanía argentina sobre Malvinas:un inglés pidió permiso para ir a las islas

La carta británica de 1813 que refuerza la soberanía argentina sobre Malvinas: un inglés pidió permiso para ir a las islas

Ese punto es central porque diferencia el caso Malvinas de otros procesos coloniales. La ONU no trató el tema como una simple cuestión interna británica, sino como un conflicto pendiente entre dos Estados. Además, pidió que se tuvieran en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, una fórmula que la Argentina interpreta de manera distinta al principio de autodeterminación que invoca Londres.

De 1833 a 1982: una historia marcada por la ocupación y la guerra

El reclamo argentino se remonta al siglo XIX. La Argentina sostiene que heredó los derechos españoles sobre el archipiélago y que ejerció actos de soberanía en las islas antes de la ocupación británica de 1833. Desde entonces, el Reino Unido mantiene el control efectivo del territorio, mientras que la Argentina nunca abandonó su reclamo diplomático.

La historia de la marcha sobre Malvinas
Islas Malvinas Foto: Reuters

El punto de quiebre fue la Guerra de Malvinas de 1982. El conflicto comenzó el 2 de abril y terminó el 14 de junio de ese año, luego de 74 días de combates. Murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños, según registros históricos ampliamente citados. La derrota argentina aceleró el final de la dictadura militar, mientras que en el Reino Unido consolidó políticamente a Margaret Thatcher.

Las negociaciones que existieron antes de la guerra

Uno de los puntos más sensibles que vuelve ahora al debate británico es que, antes de 1982, sí existieron conversaciones sobre fórmulas de transferencia de soberanía. Durante los años 60 y 70, hubo canales diplomáticos abiertos entre Buenos Aires y Londres. Incluso se analizaron alternativas como el llamado “leaseback”, una fórmula bajo la cual el Reino Unido transferiría la soberanía a la Argentina y luego arrendaría la administración de las islas por un período prolongado.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Esa posibilidad nunca prosperó. La resistencia de los isleños, el contexto político argentino bajo una dictadura militar y la posterior guerra congelaron cualquier avance. Desde entonces, la posición británica se endureció: no discutir soberanía sin el consentimiento de los habitantes del archipiélago.

El factor económico: el costo de sostener Malvinas para Londres

La columna británica también puso sobre la mesa un elemento práctico: el costo económico. Jenkins afirmó que la defensa de las islas le cuesta al contribuyente británico más de 60 millones de libras por año. En un Reino Unido atravesado por debates fiscales, presión sobre el gasto público y necesidades internas, ese número vuelve a abrir una pregunta incómoda:¿cuánto está dispuesto a pagar Londres por mantener una posición inflexible en el Atlántico Sur?

La comparación con Gibraltar también aparece como un espejo incómodo. El reciente acuerdo entre el Reino Unido y España para avanzar en una solución práctica sobre la frontera gibraltareña fue presentado por Jenkins como un ejemplo de que los conflictos heredados del imperio pueden encontrar salidas políticas cuando existe voluntad.

El referéndum de 2013 y la posición británica

El Reino Unido suele respaldar su postura en el referéndum realizado en las islas el 10 y 11 de marzo de 2013. En esa consulta, el 99,8% de los votantes eligió mantener el estatus de Territorio Británico de Ultramar, con una participación superior al 90%. Londres considera ese resultado como una expresión democrática de autodeterminación.

La Argentina, en cambio, rechaza que ese referéndum resuelva la disputa de fondo. Su argumento es que la población actual no constituye un pueblo colonizado que deba autodeterminarse, sino una comunidad establecida bajo administración británica tras la ocupación de 1833. Para Buenos Aires, lo que corresponde es retomar las negociaciones bilaterales indicadas por Naciones Unidas.

Por qué este debate puede crecer en el Reino Unido

El gesto argentino durante el Mundial no cambió la política exterior británica de un día para otro. Sin embargo, sí logró algo relevante: instaló nuevamente el tema en la conversación pública de un país donde la cuestión Malvinas suele aparecer cerrada, blindada por la memoria de la guerra y por el peso simbólico de la victoria de 1982.

La verdadera novedad no es que la Argentina mantenga su reclamo, sino que voces británicas vuelvan a preguntarse si la negativa permanente a negociar es sostenible. En diplomacia, los cambios rara vez comienzan con anuncios oficiales. Muchas veces empiezan con preguntas incómodas, debates marginales y costos que se vuelven difíciles de justificar ante la opinión pública.

Malvinas, una causa que vuelve a cruzar historia, identidad y geopolítica

A más de cuatro décadas de la guerra, Malvinas sigue siendo una herida abierta para la Argentina y un tema sensible para el Reino Unido. El Mundial 2026 no resolvió la disputa, pero volvió a demostrar que el reclamo argentino conserva una enorme potencia simbólica y que, en determinados contextos, puede atravesar fronteras con más fuerza que cualquier comunicado diplomático.

La pregunta que ahora empieza a circular en Londres es tan simple como profunda:¿puede una potencia europea mantener indefinidamente un enclave militar en el Atlántico Sur sin discutir su futuro? Para la Argentina, la respuesta sigue siendo la misma desde hace décadas: la única salida legítima es el diálogo, la negociación pacífica y el reconocimiento de una disputa que la comunidad internacional ya puso por escrito en 1965.

Islas MalvinasSelección ArgentinaReino Unido
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

    El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa: las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

  2. El Gobierno confirmó que no habrá festejos con la Selección:se prevé una recepción protocolar en Ezeiza

    El Gobierno confirmó que no habrá festejos con la Selección: se prevé una recepción protocolar en Ezeiza

  3. Cómo son los camiones UNIMOG U4000 del Ejército Argentino y de qué se trata el ambicioso plan de modernización

    Cómo son los camiones UNIMOG U4000 del Ejército Argentino y de qué se trata el ambicioso plan de modernización

  4. Malvinas:el plan británico para quedarse con el calamar y el petróleo del Atlántico Sur

    Malvinas: el plan británico para quedarse con el calamar y el petróleo del Atlántico Sur

  5. Las reacciones de todo el arco político al segundo lugar de la Selección Argentina:desde Javier Milei hasta Nicolás del Caño

    Las reacciones de todo el arco político al segundo lugar de la Selección Argentina: desde Javier Milei hasta Nicolás del Caño

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas vuelve al centro de la escena:el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Malvinas vuelve al centro de la escena: el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Presentaron un proyecto de ley que habilita el roaming de emergencia gratuito en caso de sismos, incendios o catástrofes climáticas

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Economía

ANSES:quiénes cobran este miércoles 22 de julio con aumento y bono confirmado

ANSES: quiénes cobran este miércoles 22 de julio con aumento y bono confirmado

La Justicia de EEUU le ordenó a la Argentina pagar más de 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas

Monotributo 2026:las nuevas escalas de ARCA, cuánto se paga desde agosto y quiénes deben recategorizarse

ARCA anunció una nueva prórroga para el Impuesto a las Ganancias:hasta cuándo se puede presentar la declaración jurada

Internacionales

Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de 15 años:qué dice la nueva ley

La ONU alerta que 645 millones de personas padecen hambre en el mundo y ve cada vez más lejos la meta de Hambre Cero para 2030

Potencia ganadora sin jugar un solo partido:así logró China beneficiarse del Mundial 2026

Publicidad