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Tauro: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 20 de septiembre de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Tauro para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Tauro está regido por Venus. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Esmeralda. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 20 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Tauro en el amor hoy

Se suscitarán desacuerdos a la hora de concretar citas. Todo se resolverá si impones el amor ante todo.

Salud y energía de Tauro este día 20 de septiembre de 2026

Manifestarás un entusiasmo por la vida, que contagiarás a los demás. Aprovecha el momento para asistir a reuniones y conocer a nuevas personas.

Horóscopo laboral de Tauro para hoy

Llevas tiempo sin querer dar el paso y ha llegado el momento de hacerle frente a la situación. Anímate y todo saldrá bien.

¿Cuáles son las fechas de Tauro?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Tauro?

Tauro pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Tauro?

Tauro es más compatible con Virgo, Capricornio, Piscis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Tauro?

El número de la suerte de Tauro es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Tauro?

Tauro es un signo paciente, persistente y amante de la estabilidad.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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