Las acciones argentinas cerraron en baja: el Merval cayó 1,3% y el riesgo país subió a 524

Merval, acciones argentinas

Los activos argentinos cerraron la jornada con mayoría de bajas. El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,3% y terminó en 3.021.926 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares —Bonares y Globales— retrocedieron un 0,5% en promedio. En paralelo, el riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó siete puntos para la Argentina y quedó en 524 unidades.

Cómo operaron las acciones argentinas en Wall Street

Entre los papeles argentinos que cotizan en Nueva York, Satellogic cayó 7,3%, mientras que Central Puerto perdió 7%.

También registraron bajas Globant (-5,7%) y Banco Supervielle (-4,3%).

El comportamiento de las empresas energéticas estuvo condicionado por la evolución del precio internacional del petróleo. En ese segmento, YPF subió 0,8%, con su ADR en USD 54,90, mientras que Vista Energy cayó 1,4%.

La evolución de las cotizaciones se dio en una jornada de retroceso para el crudo, que acumuló su tercera sesión consecutiva de pérdidas.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

El petróleo cayó por tercera jornada consecutiva

Los precios internacionales del petróleo bajaron entre 1% y 2%, ante una combinación de factores vinculados con la oferta y la situación en Medio Oriente.

El contrato de referencia del Brent del Mar del Norte cayó 1,5%, hasta USD 103,30 por barril para noviembre. En Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) perdió 2,2%, hasta USD 99,59 para los contratos con entrega en octubre.

Con este movimiento, el Brent registró su primera pérdida semanal en tres semanas, con una baja acumulada del 1,3%. Las preocupaciones inmediatas por posibles interrupciones del suministro se moderaron después de que Arabia Saudita incrementara sus exportaciones de crudo a través de Omán. También influyeron el aumento de las existencias de productos petroleros en Estados Unidos, Singapur y Europa y el crecimiento de las exportaciones de combustibles de China.

Según explicó a Reuters Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates, estos factores contribuyeron a reducir las preocupaciones inmediatas sobre una posible escasez de suministro. “Aunque no se puede descartar una continua toma de ganancias antes del fin de semana, las perspectivas fundamentales actuales no justificarían una caída prolongada por debajo de los 100 dólares (por barril) del Brent”, sostuvo Varga.

Qué pasó con el petróleo en Arabia Saudita

A comienzos de la semana, el precio del crudo había alcanzado máximos de casi cuatro meses después de que distintas fuentes informaran sobre la suspensión de cargas de petróleo en Yanbu, uno de los principales centros de exportación de Arabia Saudita sobre el mar Rojo.

Además, Riad había cancelado algunas entregas hacia Europa después de los daños registrados en su oleoducto Este-Oeste a raíz de un ataque ocurrido la semana anterior. Sin embargo, las cotizaciones se moderaron después de informes que señalaron que Arabia Saudita buscaba restablecer aproximadamente la mitad de la capacidad del oleoducto en cuestión de días.

Las estimaciones sobre el tiempo necesario para reabrir completamente el ducto y recuperar el flujo habitual de crudo todavía presentan diferencias entre las fuentes consultadas por Reuters.

A este escenario se sumó el incremento de las exportaciones chinas de productos petroleros refinados. En agosto crecieron 12,7% interanual, mientras que las exportaciones de combustible para aviones alcanzaron un máximo histórico, según datos aduaneros publicados el viernes.

China también podría continuar flexibilizando los controles a las exportaciones durante septiembre, una medida que permitiría a sus empresas aprovechar los mayores márgenes obtenidos en los mercados externos.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Acciones de empresas - Economía argentina (NA)

La situación en el Estrecho de Ormuz

El mercado petrolero también siguió de cerca el tránsito de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte de hidrocarburos.

El jueves 17 de septiembre atravesaron el estrecho cuatro buques de mercancías, según datos preliminares de transporte marítimo publicados el viernes. La cifra se ubicó por debajo del promedio de los diez días anteriores, cercano a 16 embarcaciones.

Además, tres buques de gas natural licuado reaparecieron el jueves en las inmediaciones del estrecho, de acuerdo con datos de la consultora Kpler.

Cómo cerró Wall Street

Las principales acciones estadounidenses terminaron la jornada con resultados mixtos. El Nasdaq subió 0,4%, mientras que el S&P 500 avanzó 0,2%. El Dow Jones, en cambio, cedió 0,2%.

Los inversores continuaron asimilando el aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés anunciado esta semana por la Reserva Federal, una decisión que estaba ampliamente anticipada.

Al mismo tiempo, persisten las dudas sobre la capacidad de las empresas para obtener retornos suficientes de las grandes inversiones realizadas en desarrollos de inteligencia artificial.

Entre las acciones que más subieron se destacaron Strategy Inc. (+16,3%), Skandisk Corporation (+11%) y Coinbase Global (+11,7%). Netflix cayó 4,7%.

El mercado también siguió las decisiones de otros bancos centrales. Las acciones estadounidenses mantuvieron el tono positivo después de que el Banco de Japón elevara sus tasas de interés a su nivel más alto en 31 años.

Las dudas sobre la inflación y las tasas

La decisión de la Reserva Federal no disipó por completo las dudas sobre la evolución de la inflación. Analistas y ejecutivos consultados mantienen interrogantes sobre si un único aumento de tasas será suficiente para contener las presiones sobre los precios. “No me queda claro que hayamos erradicado la inflación”, declaró Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, en diálogo con Yahoo Finance.

En este contexto internacional, los mercados argentinos cerraron con bajas en acciones y bonos, mientras el riesgo país avanzó hasta los 524 puntos básicos y el petróleo volvió a retroceder después de haber alcanzado máximos de casi cuatro meses a comienzos de la semana.