Axel Kicillof planteó construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027: “Cuenten conmigo”

El gobernador bonaerense cerró el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda. Foto: Noticias Argentinas

Axel Kicillof dio este sábado 19 de septiembre una de sus señales políticas más fuertes de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Durante el cierre del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizado en Avellaneda, el gobernador bonaerense llamó a construir una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei y afirmó: “Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa para terminar con este modelo”.

La definición se produjo ante dirigentes, intendentes, militantes y referentes del espacio que impulsa el mandatario provincial, en un encuentro que buscó mostrar el despliegue territorial del MDF y su intención de ampliar la construcción más allá de la provincia de Buenos Aires. Según distintas coberturas, participaron representantes de más de diez provincias y hubo una convocatoria multitudinaria en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico.

Kicillof planteó que la oposición no debe limitarse a cuestionar al oficialismo y llamó a elaborar una propuesta política propia. “Estamos acá para comprometernos a construir una alternativa. No alcanza con resistir: tenemos que ofrecer una esperanza para el pueblo argentino”, sostuvo.

En ese marco, también envió mensajes hacia el interior del peronismo en medio de las discusiones por el liderazgo opositor y la reorganización del espacio. “Una alternativa no se construye desde una oficina”, afirmó. Y agregó: “Las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba”.

Video: Canal 26.

Una parte central del discurso estuvo dedicada a cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional. Kicillof sostuvo que el modelo implementado por Javier Milei “perjudica a la producción, el trabajo y la industria nacional” y planteó la necesidad de modificar el rumbo económico del país.

“El año que viene tenemos que cambiar el rumbo económico de la Argentina”, afirmó. En esa línea, sostuvo que “no hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes” y que “no hay orden si los hogares están tapados de deuda”.

El gobernador bonaerense también recurrió a una de las consignas que más repitió durante su discurso: “El problema no sos vos, es Milei”. Además, llamó a sus seguidores a “resistir, luchar y aguantar” porque, según planteó, “falta menos para terminar con esta pesadilla”.

En este sentido, Kicillof contrapuso esa mirada con la gestión bonaerense y aseguró: “En la provincia de Buenos Aires hacemos exactamente lo contrario al Gobierno de Milei”. En otro tramo, afirmó que el distrito “no se va a arrodillar ante el Gobierno”.

El mandatario bonaerense también buscó darle una dimensión nacional a la construcción política que encabeza. “Vamos a unir a todas las provincias en un proyecto común”, aseguró, y sostuvo que “no existe una solución provincial para una tragedia nacional”.

El gobernador de Buenos Aires cerró el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tuvo lugar en la localidad de Avellaneda Foto: Noticias Argentinas

En esa línea, cuestionó el vínculo entre el Gobierno nacional y los provinciales y reclamó una estrategia federal. “No hay país posible con un gobierno nacional enfrentado con las provincias”, afirmó.

Además, Kicillof sostuvo que el peronismo debe tener un papel central en la construcción opositora, aunque aclaró que no considera suficiente una estrategia limitada a ese espacio. “El peronismo tiene que ser la columna vertebral de la construcción que se viene, pero con el peronismo solo no nos va a alcanzar”, planteó.

Por eso llamó a sumar a “sectores políticos y sociales que nunca militaron con nosotros” y rechazó que esa eventual mayoría surja de acuerdos cerrados entre dirigentes. “No va a surgir de una negociación secreta entre dirigentes, a espaldas de la sociedad. La tenemos que construir a la luz del día”, sostuvo.

La definición de Kicillof de cara a las elecciones de 2027

Sobre el final del acto, el gobernador volvió sobre la necesidad de construir una alternativa política y descartó esperar que un eventual desgaste del Gobierno nacional genere por sí solo un recambio. “No podemos confiar en que el fracaso de Milei genere por sí solo una alternativa. No cuenten conmigo para esperar sentado”, afirmó.

Y completó: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta”.