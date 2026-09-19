Impresionante video: el iraní Mehdi Zabeti completa 467 repeticiones con 60 kg y busca marcar un nuevo récord Guinness

Mehdi Zabeti y un récord extraordinario. Foto: Captura de video.

El atleta iraní Mehdi Zabeti estableció un nuevo récord nacional de press de banca al completar 467 repeticiones con 60 kilogramos durante una hora. El desafío se realizó este viernes en Teherán y le permitió superar ampliamente la marca que había establecido en 2021, cuando había alcanzado 404 repeticiones con el mismo peso.

El desafío de Mehdi Zabeti: 467 repeticiones con 60 kilos

Las imágenes del evento muestran a Zabeti preparándose para afrontar el desafío y realizando un chequeo médico previo antes de ubicarse en el banco. El atleta estuvo acompañado por seguidores durante el intento, mientras Hadi Rezaei, responsable de los récords nacionales de Irán, supervisó la prueba.

Mehdi Zabeti logró completar 467 repeticiones con 60 kilogramos durante una hora. Video: Viory.

Durante una hora, Zabeti consiguió completar 467 repeticiones de press de banca con una carga de 60 kilogramos, una cifra que representa 63 repeticiones más que su registro anterior.

“Hoy quise dejar un gran récord para mí, así que hice 467 repeticiones con 60 kg en una hora”, explicó el atleta después de finalizar la prueba.

La marca representa una mejora significativa respecto de su anterior récord nacional, conseguido en 2021, cuando había completado 404 repeticiones con los mismos 60 kilogramos.

La presión durante el intento y el apoyo de sus seguidores

Zabeti reconoció que afrontar una prueba de esta duración supone un importante desafío físico y mental. Según explicó, durante el desarrollo del intento experimentó momentos de tensión, aunque destacó el respaldo recibido por las personas que se acercaron al evento.

“A mitad del intento, uno se estresa un poco y cosas así”, señaló el deportista, quien atribuyó parte de su capacidad para completar el desafío al acompañamiento de sus seguidores.

También destacó la energía positiva que recibió durante la prueba y aseguró que el apoyo de sus amigos y de quienes asistieron al evento fue importante para poder continuar hasta completar la hora.

El intento fue seguido de cerca por Rezaei, quien posteriormente confirmó oficialmente la superación del registro anterior.

De 404 a 467 repeticiones: cómo quedó el nuevo récord

Según explicó el funcionario iraní, Zabeti superó su propia marca de 404 repeticiones y llegó a 467, es decir, 63 repeticiones más que en su anterior registro.

“Hoy, el señor Mehdi Zabeti logró batir su récord anterior de mayor número de repeticiones de press de banca en una hora”, afirmó Rezaei al finalizar el desafío.

El responsable de los récords nacionales de Irán indicó además que el resultado será incorporado inicialmente al libro nacional de récords de Irán. La documentación del intento también será enviada a Guinness World Records para su evaluación.

Los otros récords de fuerza que tiene el atleta iraní

El press de banca no es la única disciplina en la que Zabeti consiguió establecer marcas. El atleta también posee tres Guinness World Records, relacionados con distintas variantes de flexiones, entre ellas las conocidas como flexiones tipo Spiderman.

Mehdi Zabeti en medio de su increíble hazaña. Foto: Captura de video.

Además, cuenta con un récord nacional iraní por completar 1.329 flexiones con un peso adicional de 10 kilogramos durante una hora.

La nueva marca de 467 repeticiones con 60 kilos amplía así su historial de registros vinculados con pruebas de resistencia y fuerza. Ahora, el atleta espera que la documentación del desafío realizado en Teherán sea analizada por Guinness World Records, mientras su nueva marca ya quedó registrada a nivel nacional.