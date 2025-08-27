Rafael Grossi, actual director del OIEA, confirmó oficialmente su candidatura para ser secretario general de la ONU

El diplomático argentino había dicho que barajaba la posibilidad de presentar su candidatura para reemplazar a António Guterres cuando éste deje el cargo en enero de 2027. “La rueda comenzó a girar”, declaró Grossi.

El secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó este miércoles que presentará su candidatura para ser el próximo secretario general de la ONU.

“Voy a ser candidato a secretario general de la ONU”, reafirmó el diplomático argentino al ser preguntado por la agencia de noticias ‘EFE’ al respecto durante un encuentro con medios en Washington.

Grossi había dicho este año que barajaba la posibilidad de presentar su candidatura para reemplazar a António Guterres cuando éste deje el cargo en enero de 2027, pero hasta ahora no había confirmado que su candidatura.

“La rueda comenzó a girar”, declaró Grossi, asegurando que el procedimiento para oficializar su candidatura arrancará “en las próximas semanas”.

El actual director de la agencia nuclear de la ONU afirmó también que habló sobre su candidatura durante la reunión que mantuvo este miércoles con el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

¿Quién es Rafael Grossi y cuál es el factor que juega a su favor?

Grossi, diplomático de carrera con amplia experiencia en el terreno de la energía nuclear y la no proliferación, fue embajador argentino en Austria entre 2013 y 2019, año en que pasó a ser director general del OIEA.

Rafael Grossi, director de la OIEA, visitando la planta nuclear de Zaporiyia. Foto: EFE.

De acuerdo con una regla no escrita, la secretaría general de Naciones Unidas rota entre continentes (excluyendo a Norteamérica, que se considera que ya alberga mucho poder) y el próximo turno correspondería a Latinoamérica.