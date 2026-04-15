Ni Javier Milei ni Lionel Messi: el argentino elegido entre las 100 personas más influyentes. Foto: Time

La revista Time sorprendió a propios y ajenos al ubicar a un personaje argentino entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2026. Por fuera del fútbol, la política o el ámbito empresarial, el reconocimiento recayó sobre un apellido poco conocido: se trata de Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y una de las figuras centrales en la gestión de los principales focos de tensión nuclear del planeta.

Su cargo contrasta con el tono general del resto de los que componen la lista. Entre presidentes, empresarios y referentes culturales, el nombre de Grossi se impuso por su papel técnico y político en escenarios de alta conflictividad. Desde 2019 conduce el organismo nuclear de la ONU y hoy es una de las voces más escuchadas en materia de seguridad atómica internacional.

El elegido por Time como el argentino más influyente Foto: NA

La publicación destacó su capacidad para sostener canales de diálogo incluso en contextos extremos. Según el editor general de Time, Karl Vick, Frossi logró mantener operativa la diplomacia nuclear en momentos donde los consensos globales parecen desmoronarse.

Zaporiyia, Irán y los focos que marcaron la gestión de Rafael Grossi

Uno de los episodios que le valió la mención en la lista ocurrió en Ucrania, en medio de uno de los conflictos más calientes del último tiempo. Su intervención en la central nuclear de Zaporiyia, tras la ocupación militar del complejo, le permitió liderar las inspecciones presenciales destinadas a evaluar riesgos, garantizar la refrigeración del reactor y evitar un accidente de escala catastrófica en medio de la guerra.

También apareció en el conflicto de Medio Oriente. Grossi encabeza la supervisión del programa nuclear iraní, en un contexto marcado por ataques a instalaciones sensibles y una creciente tensión con Estados Unidos e Israel. El OIEA, bajo su conducción, quedó en el centro de las negociaciones y de los reclamos por el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear.

En ese marco, el diplomático denunció avances incompatibles con los compromisos asumidos por Teherán, una postura que incrementó bajo la presión internacional y reforzó el rol del organismo como árbitro técnico en uno de los conflictos más delicados del sistema global.

El elegido por Time como el argentino más influyente Foto: NA

Quién es Rafael Grossi, el argentino que está entre los más influyentes del mundo

Nacido en Buenos Aires en 1961, Grossi es el primer latinoamericano en dirigir el OIEA. Se formó en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina y completó estudios de posgrado en Ginebra, donde desarrolló gran parte de su carrera en desarme y no proliferación.

Antes de asumir la conducción del organismo, presidió la Conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear, y ocupó cargos clave que lo llevaron a supervisar programas nucleares en distintas regiones del mundo.

Su proyección internacional lo posicionó además como uno de los nombres que suenan para competir por la Secretaría General de las Naciones Unidas. El propio Grossi ha manifestado una mirada crítica sobre el funcionamiento del actual sistema multilateral y la ausencia de la ONU en varios conflictos armados.

Mientras continúa evaluando el estado real de las capacidades nucleares iraníes tras los últimos ataques, la revista estadounidense lo definió como un actor indispensable para evitar una escalada irreversible.

El elegido por Time como el argentino más influyente Foto: NA

En un escenario global atravesado por las guerras y la desconfianza, el argentino quedó señalado como una de las grandes figuras clave para sostener la frágil estabilidad nuclear.

El dato del futuro que preocupa a Rafael Grossi

En abril de 2026, Rafael Grossi encendió nuevas alertas internacionales al advertir que Corea del Norte está ampliando de manera acelerada su capacidad para producir armas nucleares, según evaluaciones técnicas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El señalamiento se produjo durante una visita oficial a Seúl, donde presentó información basada en monitoreo satelital y análisis de actividad en instalaciones norcoreanas.

De acuerdo con el jefe del OIEA, el organismo detectó una intensificación de las operaciones en el complejo nuclear de Yongbyon, incluyendo la posible incorporación de una nueva instalación de enriquecimiento de uranio. Grossi señaló que estas señales apuntan a un aumento “muy serio” de las capacidades nucleares de Kim Jong Un.

Las declaraciones tuvieron impacto inmediato en el debate diplomático global, ya que el OIEA no tiene acceso directo al país asiático y depende de inteligencia técnica externa. La advertencia reforzó el rol de Grossi como fuente central de diagnóstico nuclear en conflictos donde la ONU carece de presencia efectiva, uno de los factores que Time ponderó al incluirlo entre los líderes más influyentes del mundo en 2026.

El elegido por Time como el argentino más influyente Foto: NA

Quiénes integran la lista Time100 y qué otros argentinos aparecen entre los elegidos

En la edición 2026 del Time100, Rafael Mariano Grossi aparece como el único representante argentino entre las 100 personas más influyentes del planeta. Según la selección de la revista, no hay otros compatriotas incluidos este año en el listado, que abarca distintas categorías como líderes políticos, referentes culturales, empresarios, científicos y figuras del activismo global.

Entre otras personalidades reconocidas, aparecen Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el Papa León XIV, los hermanos Dario y Daniela Amodei de Anthropic y Donald Trump.