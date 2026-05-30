Estos países de América Latina podrían ser protagonistas de la economía mundial. Foto: Unsplash.

Nada es certero, pero quizá, en los próximos años, el mapa del poder económico del planeta podría experimentar cambios significativos. Según análisis de organismos internacionales y consultoras financieras, dos países de Latinoamérica estarían listos para escalar posiciones y situarse entre las economías más influyentes del mundo para el 2030.

Este ascenso no solo implicaría superar a países históricamente dominantes, sino también le otorgaría a América Latina un rol estratégico en la toma de decisiones económicas y políticas a nivel global.

¿Qué países de Latinoamérica serían protagonistas de la economía mundial en los próximos años?

Proyecciones recientes de bancos de inversión y firmas internacionales anticipan que Brasil y México se ubicarían entre las 10 mayores economías del mundo en un horizonte de cinco años, considerando el PIB medido por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

Río de Janeiro, Brasil.

Este indicador refleja no solo el tamaño real de sus mercados internos, sino también un cambio estructural en el peso económico de América Latina, capaz de influir en la configuración del poder mundial.

El crecimiento de ambos países no depende únicamente de su extensión territorial o de la riqueza de sus recursos naturales, sino de transformaciones profundas en sus estructuras productivas y tecnológicas. Con ello, se proyectan como protagonistas de una economía global más fragmentada y diversificada. En un contexto de competencia constante entre Estados Unidos, China y Rusia por la supremacía internacional, la región empieza a ganar visibilidad estratégica y capacidad de incidir en debates que definirán el futuro del orden mundial.

De esta manera, especialistas en geopolítica coinciden en que el avance simultáneo de Brasil y México provocará un reajuste de alianzas políticas y comerciales, con impacto directo en el comercio internacional, los flujos energéticos y la diplomacia global.

México. Foto: REUTERS

Brasil consolida su protagonismo dentro del bloque BRICS, ampliando su cooperación con China, India y Rusia, mientras México mantiene fuertes vínculos con América del Norte y diversifica acuerdos con Europa y Asia para reducir dependencias. En conjunto, ambos países se posicionan como nodos de conexión entre Oriente y Occidente, convirtiéndose en piezas clave del nuevo equilibrio internacional.

¿Qué proyecciones económicas se hacen de Brasil y México para el 2030?

Se estima que el PIB de Brasil superará los 4,4 billones de dólares, impulsado por energía, minería verde y tecnología, mientras que México rondará los 3,6 billones de dólares, con base en innovación, manufactura avanzada y energías limpias. Estos números los ubican por encima de varias economías europeas y como líderes naturales del desarrollo latinoamericano.

El ascenso de Brasil y México refleja un avance hacia la multipolaridad, donde el poder se reparte entre distintas regiones. Con políticas de industrialización sostenible, acuerdos energéticos estratégicos y una población joven creciente, ambos países buscan convertirse en polos de atracción global, generando empleo, innovación y estabilidad en un escenario internacional cada vez más complejo y competitivo.