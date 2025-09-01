Un buzo argentino se accidentó en Bahamas: se necesitan 200.000 dólares para costear su tratamiento médico

La acción solidaria es para Juan Cruz Zanaboni, un buceador formado en Puerto Madryn, que nació en Temperley y se mudó a Chubut para profesionalizarse. Los datos de la cuenta bancaria para colaborar.

Juan Cruz Zanaboni, el buzo accidentado en Bahamas. Foto: X @MadrynAhora

Los familiares de un buzo argentino que sufrió un grave accidente mientras practicaba apnea (exploración de las profundidades conteniendo la respiración) en Bahamas empezaron una campaña de recaudación de fondos para costear su tratamiento médico.

La acción solidaria es para Juan Cruz Zanaboni, un buceador formado en Puerto Madryn, que nació en Temperley y se mudó a Chubut para profesionalizarse en buceo tras cursar sus estudios y prácticas en Puerto Pirámides.

El accidente durante la práctica, que consiste en sumergirse a grandes profundidades conteniendo la respiración sin asistencia de equipos de oxígeno, derivó en un cuadro crítico que lo mantiene internado e intubado en un sanatorio de Bahamas.

El buzo chubutense quedó internado en Freeport, la ciudad principal de la isla Grand Bahama, pero las condiciones del hospital no son suficientes para su atención y, por eso, necesitan juntar 200.000 dólares para llevarlo a un lugar más adecuado.

Entre las alternativas posibles se menciona su traslado inmediato a la ciudad de Miami (Estados Unidos), donde puede recibir atención en un centro especializado y ser conectado a un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea).

Se trata de un dispositivo que cumple la función de corazón y pulmón artificial, bombeando y oxigenando la sangre en pacientes cuyos órganos no pueden hacerlo por sí mismos. También, se plantea la posibilidad de que sea derivado a un centro de alta complejidad en Buenos Aires en un avión sanitario.

Los datos para colaborar para Juan Cruz Zanaboni

“Juan Cruz Zanaboni sufrió un accidente en el agua mientras practicaba apneas. Está intubado en Bahamas y el seguro no logra la admisión a un centro de mayor complejidad en Miami”, cuenta la publicación de su caso en las redes sociales.

Y agregó: “Gracias, él nos necesita. Está en el (Hospital) Rand Memorial en Bahamas. Tenemos que traerlo conectado a un equipo especial (ECMO)“.

Los datos de la cuenta para quienes quieran y puedan aportar a la recuperación de Juan Cruz son de una cuenta en el banco BBVA a nombre de María Ximena Zanaboni (DNI 28.196.291), alias Ximenita1981 y CBU 0170199540000031687847.