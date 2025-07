Opens in new window

Tragedia a bordo del crucero más grande del mundo: un tripulante apuñaló a una compañera y murió tras lanzarse al mar

El hecho ocurrió en aguas cercanas a Bahamas. La víctima fue hospitalizada a bordo y está fuera de peligro. El atacante murió tras caer al agua desde una cubierta del Icon of the Seas.

Royal Caribbean International (Foto: REUTERS)

Un grave incidente conmocionó esta semana al Icon of the Seas, el imponente crucero de la compañía Royal Caribbean, considerado actualmente el más grande del mundo.

Un miembro de la tripulación, de nacionalidad sudafricana y 35 años de edad, atacó con un arma blanca a una colega de 28 años y luego se arrojó al mar desde una de las cubiertas del buque. Tras horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado sin vida en aguas cercanas a la isla de San Salvador, en las Bahamas.

Un tripulante del crucero Icon of the Seas apuñaló a una compañera, se tiró por la borda y murió

La víctima del ataque fue rápidamente asistida por el equipo médico del crucero y se encuentra fuera de peligro, pese a haber sufrido múltiples heridas de arma blanca. La identidad del agresor no fue revelada por la compañía, pero su accionar fue registrado por cámaras y celulares de pasajeros a bordo.

“Nuestra tripulación inició de inmediato una operación de búsqueda y rescate, pero lamentablemente el tripulante falleció”, informó Royal Caribbean en un comunicado emitido el viernes.

“Extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos del tripulante. Para respetar su privacidad, no tenemos más detalles que compartir”, señaló el medio estadounidense Fox News.

El episodio ocurrió mientras el crucero se encontraba navegando a unos 300 kilómetros de Nassau, capital de las Bahamas. La situación generó gran alarma entre pasajeros y personal, que vivieron momentos de tensión mientras se desplegaba el protocolo de emergencia. En redes sociales circularon videos del operativo donde se escuchaba a miembros de la tripulación gritar “Oscar”, el código que utilizan para alertar la caída de una persona al mar.

Royal Caribbean

La policía local abrió una investigación para esclarecer los motivos que llevaron al ataque y a la posterior muerte del sospechoso. Las autoridades ya comenzaron a recolectar testimonios y revisar las imágenes de las cámaras de seguridad.

Este no es el primer incidente grave a bordo del Icon of the Seas, que comenzó a operar en enero de 2024. En junio, una niña cayó al mar durante un trayecto entre las Bahamas y Fort Lauderdale. Su padre se arrojó para rescatarla y ambos lograron sobrevivir gracias a la rápida acción del equipo de emergencias. En mayo, otro pasajero fue rescatado tras caer al agua, pero falleció minutos después, a pesar de los intentos por reanimarlo.

Se espera que en los próximos días Royal Caribbean y las autoridades bahameñas brinden mayores precisiones sobre la investigación en curso.