Una nueva amenaza de Irán contra EEUU podría generar un colapso en la región:

Irán afirma estar listo para responder a las agresiones de EEUU. Foto: EFE

La República Islámica de Irán una vez más le advirtió a los Estados Unidos que no cometa un “error de cálculo”, dado que sus Fuerzas Armadas tienen puesto “el dedo en el gatillo” a fin de responder de forma “rápida, firme y poderosa” cualquier tipo de agresión por parte de Washington, en lo que representa una nueva amenaza contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, luego de que este rechazara una nueva propuesta de paz.

Irán afirma estar listo para atacar a EEUU en cualquier momento. Foto: Wikimedia Commons

“Anunciamos a Estados Unidos y a sus aliados que no vuelvan a cometer un error estratégico ni de cálculo”, fue la advertencia del comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, a través de un comunicado recogido por la agencia Tasmin, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

También, el alto cargo señaló que Irán está en una posición de mayor preparación militar en comparación con las semanas previas y que puede llevar a cabo una “rápida, decisiva, poderosa y extensa” respuesta frente a una eventual agresión.

Donald Trump decidió posponer ataques contra Irán

El presidente Trump anunció este lunes que había decidido posponer por “un breve período de tiempo” un ataque a Irán previsto para este martes.

La decisión del mandatario republicano se sostuvo en querer dar un margen para nuevas negociaciones entre las partes, luego de que sus aliados árabes le solicitaron retrasar el fuego por “dos o tres días”.

“Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo dos o tres días, un período corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo”, declaró Trump.

Empero, a través de su red Truth Social, Trump dijo que, pese al aplazamiento de los embates, ha ordenado a los militares estar “preparados para un ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, manifestó este lunes que continúan las negociaciones por la paz a través del mediador Pakistán y que Irán entregó su respuesta a las últimas consideraciones de EEUU.

Cabe recordar que las negociaciones por la paz entre Estados Unidos, Irán e Israel no han avanzado desde que comenzó el conflicto el pasado sábado 28 de febrero, y desde mediados de abril -cuando empezaron formalmente las conversaciones- no hubo avances significativos en pos de darle fin a la guerra, con diferencias sustanciales entre las partes, principalmente en lo que respecta al bloqueo del estrecho de Ormuz, este pasaje marítimo controlado por la Guardia Revolucionaria por donde pasa un porcentaje altísimo del comercio petrolero mundial y que resulta el punto más complejo de las negociaciones.