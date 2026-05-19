Carlos Alberto Presti y Javier Milei Foto: Prensa Gobierno

El Gobierno enviará efectivos del Ejército Argentino a la Operación Nanook, un ejercicio militar que Canadá realiza en el Ártico y que forma parte de su despliegue anual en el norte del país. Esta misión fue mencionada en una conversación entre Javier Milei y el primer ministro canadiense Mark Carney, por lo que el ministerio a cargo de Carlos Presti prepara el proyecto de ley para autorizar la salida de soldados del país.

El Ministerio de Defensa remarcó que no será una misión de combate ni de una operación bajo mando argentino, sino que será una participación acotada y técnica de observación del desarrollo de actividades militares en condiciones extremas, con foco en logística polar, operaciones en clima frío y coordinación entre fuerzas.

El ministerio a cargo de Carlos Presti prepara el proyecto de ley para autorizar la salida de soldados del país. Foto: Página oficial del Gobierno

¿Cuál es el marco de la Argentina en la colaboración internacional?

Argentina busca acercarse a sus socios occidentales y países de la OTAN. Canadá es miembro de la Alianza Atlántica y el Ejecutivo busca mostrar la iniciativa como parte de una estrategia más amplia de articulación militar, compatibilidad operativa y capacitación junto a fuerzas aliadas aunque Nanook es una operación canadiense y no de la OTAN.

El asunto también integró la última conversación bilateral entre Javier Milei y el primer ministro canadiense Mark Carney. El 1 de mayo, ambos abordaron temas vinculados al comercio, la minería, la energía, las inversiones y la cooperación industrial en defensa. De acuerdo con el comunicado oficial canadiense, ambos gobiernos “celebraron” la próxima participación argentina en la Operación Nanook, que se desarrollará en el norte de Canadá.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Foto: REUTERS

En el Gobierno sostienen que las negociaciones para participar en la Operación Nanook se iniciaron durante la gestión de Luis Petri y continúan actualmente bajo la conducción de Carlos Presti. El recambio en el área de Defensa no alteró esa orientación: Nación apunta a fortalecer los vínculos con Estados Unidos, Canadá y otros países aliados, más allá del ámbito estrictamente diplomático.

El siguiente paso administrativo será remitir al Congreso el proyecto de ley que habilite la salida de tropas. En el Ejecutivo admiten que, si el proceso legislativo no prospera a tiempo, podrían autorizar la participación mediante decreto. Ese mecanismo ya se utilizó para permitir el ingreso de efectivos y recursos de las Fuerzas Armadas estadounidenses al ejercicio Daga Atlántica, aprobado a través del DNU 264/2026 y previsto entre el 21 de abril y el 12 de junio en Puerto Belgrano, Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno.

¿Cómo siguió la agenda militar argentina los últimos meses?

Hace dos semanas, Javier Milei y Carlos Presti participaron de ejercicios navales Passex 2026 a bordo del portaaviones USS Nimitz, en una actividad organizada por el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos al sur de Mar del Plata.

Este suceso se suma al ejercicio Passex “Gringo-Gaucho II” entre las Armadas de Argentinas y Estados Unidos en 2024. Además, la Armada envió el destructor ARA “La Argentina” al país del norte para participar del ejercicio multinacional UNITAS LXVI. Allí llegó a Mayport, fue parte de operaciones frente a las costas estadounidenses y finalizó la fase operativa en Norfolk con entrenamientos antisubmarinos, defensa aérea, prácticas antisuperficie, abastecimiento en altamar y maniobras aéreas.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Además, Carlos Presti participó en el mes de febrero de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde sostuvo reuniones con funcionarios de defensa de Italia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania y el representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina. En marzo, suscribió una declaración multilateral en la cumbre “Escudo de las Américas”, impulsada por el país del norte y orientada a la cooperación regional en materia de seguridad.