Donald Trump y la guerra con Irán. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que decidió posponer un ataque contra Irán planeado para el martes después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

En un mensaje en su red Truth Social, el republicano aseguró, sin embargo, que Washington está preparado para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

El mandatario no había hecho pública hasta ahora su intención de atacar a Irán el martes, una agresión que habría puesto fin al alto el fuego vigentes desde el pasado abril.

Donald Trump anunció que suspendió un ataque contra Irán. Video: Canal 26

Según Trump, los líderes árabes le solicitaron posponer ese ataque ya que “se están llevando a cabo negociaciones serias” y que, en su opinión, se podría alcanzar un cuerdo “muy aceptable para Estados Unidos”.

“Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, declaró.

No obstante, advirtió de que ordenó a los mandos militares estar “preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

Cómo siguen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica rechazó en reiteradas oportunidades las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes.

El domingo, el presidente estadounidense amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le “acaba el tiempo”.

El gobierno estadounidense mantiene contactos indirectos con funcionarios iraníes en busca de un nuevo entendimiento nuclear, mientras crece la preocupación internacional por el avance del conflicto regional y la posibilidad de una escalada militar.

En las últimas semanas, distintos gobiernos y organismos internacionales manifestaron preocupación por el aumento de las amenazas y la falta de avances concretos en las conversaciones diplomáticas. Mientras tanto, Washington mantiene su estrategia de presión sobre Teherán, aunque asegura que todavía apuesta por una salida negociada para evitar una nueva crisis en Medio Oriente.