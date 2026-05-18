Protestas en Bolivia contra el Gobierno de Rodrigo Paz. Foto: EFE

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron una operación conjunta para despejar las principales rutas que permanecen bloqueadas en la zona andina desde hace más de diez días por sectores campesinos de La Paz, los cuales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La operación, llamada “Corredor humanitario”, moviliza unos 2.500 agentes policiales y 1.000 militares, según informaron a los medios los comandantes de la Policía, Mirko Sokol, y de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, quienes acompañan el desplazamiento.

Sokol sostuvo que el operativo tiene “la única finalidad de liberar” las carreteras “y que los alimentos, los medicamentos, las ambulancias, el oxígeno (medicinal) puedan ingresar” a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo nacional, permitiendo además “que los turistas que están varados en diferentes sectores puedan retornar a sus países”.

Además, el jefe policial instó a los manifestantes que cortan las carreteras “que depongan actitudes” y que, “de manera pacífica puedan desbloquear” las rutas.

“No estamos yendo a enfrentar, de ninguna manera, simplemente a hacer el trabajo que nos corresponde de desbloquear las vías, garantizar la libre circulación y velar por los valores más fundamentales que están establecidos en la Constitución”, manifestó.

Sokol indicó también que a nivel nacional hay unos 50 puntos “activos” de bloqueo y que se intervendrá las principales carreteras del departamento de La Paz, el más afectado por los cortes de rutas iniciados el 6 de mayo.

Por su parte, Balderrama señaló que la Policía va “en primera línea” y que los militares acuden al operativo “como un elemento de apoyo para cualquier situación”. Aseguró además que estos no están “llevando armamento, ni armas letales”, únicamente “agentes químicos si es necesario utilizarlos”.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que la operación militar y policial para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes dejaron, al menos, 47 personas detenidas y cinco heridas. En tanto se cree que este número aumentó en las últimas horas.

Al respecto, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que dos periodistas de canales locales de televisión sufrieron lesiones “como efecto de una emboscada organizada” por personas que bloqueaban una ruta en el sur de La Paz, un sector que forzó a pedradas y con explosivos el repliegue policial y militar del lugar.

¿Qué pasa en Bolivia? El origen de las manifestaciones y el supuesto rol de Evo Morales

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari” piden, mediante protestas callejeras y bloqueos de carreteras, la renuncia del presidente Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.

Además, una marcha de centenares de seguidores del expresidente Evo Morales se acerca a la sede de Gobierno, a donde demandarán la renuncia del mandatario.

Protestas en Bolivia. Foto: REUTERS

Los bloqueos se concentraron principalmente en La Paz, lo que impide el tránsito terrestre hacia el interior del país, Chile y Perú, ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno para los hospitales en esa ciudad y la vecina El Alto.

Según el Gobierno, como consecuencia de los bloqueos, hasta el momento murieron tres personas, incluida una ciudadana de Belice, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

Desde el Ejecutivo boliviano denunciaron un “plan macabro” supuestamente diseñado por Morales para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico, lo que el exmandatario rechazó.