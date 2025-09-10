Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo tras superar a Elon Musk: ¿cuáles son sus principales activos?

El fundador de Oracle se vio beneficiado por una suba en las acciones en Wall Street. ¿A cuánto alcanzó su fortuna?

Larry Ellison, fundador de Oracle. Foto: EFE

Larry Ellison se convirtió en la persona más rica del mundo tras la suba en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, gigante tecnológico que él cofundó, según apunta el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La fortuna del empresario de 81 años, que es presidente y director de tecnología de Oracle, se disparó 101.000 millones de dólares, después de que su empresa anunciara la víspera la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre.

Oracle. Foto: REUTERS

Este aumento elevó su fortuna de Ellison a 393.000 millones de dólares, pasando así por delante de Elon Musk, que tiene una fortuna de 385.000 millones de dólares y ha reinado casi un año en esta lista de Bloomberg.

No obstante, según la lista en tiempo real de Forbes, que presenta algunas variaciones, Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de 440.000 millones de dólares, seguido de Ellison, con un capital de 406.300 millones de dólares.

Elon Musk Foto: Reuters

Vale recordar que Tesla experimentó una notable caída en sus cotizaciones en la Bolsa de Nueva York a principios de junio pasado luego de un desacuerdo público entre Musk y Donald Trump, con pérdidas de más de USD 100.000 millones en su capitalización de mercado.