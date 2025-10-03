Estados Unidos bombardeó otra lancha cerca de Venezuela: mató a cuatro presuntos “narcoterroristas”

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que dirigió “un ataque letal y cinético” siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump. El video, en la nota.

Estados Unidos hundió otra lancha cerca de Venezuela. Foto: Captura

Estados Unidos hundió este viernes otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, matando a cuatro personas a bordo a las que acusa de ser “narcoterroristas”.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, informó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en la red social X, donde publicó también un video del ataque.

Estados Unidos bombardeó otra lancha cerca de Venezuela. X @SecWar

“Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)”, señaló Hegset.

Y agregó: “El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”.

“Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, cerró en su mensaje el funcionario estadounidense.

Estados Unidos atacó otra lancha cerca de Venezuela. Foto: Captura

Crecen los ataques de EEUU en las costas de Venezuela

Este se suma a los al menos otros cuatro ataques que la Casa Blanca llevó a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El despliegue militar de Estados Unidos en la zona bajo el argumento de combatir el narcotráfico fue criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Caracas.

En una notificación enviada al Congreso y dada a conocer el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país está en un “conflicto armado” contra los carteles del narcotráfico, lo que le otorga una justificación legal para los operativos en el Caribe.