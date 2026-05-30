El secretario general de la ONU, António Guterres, EFE

Un informe interno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas internacionales al proyectar un inminente agotamiento de sus reservas de efectivo para el próximo mes de agosto de 2026. El desequilibrio en las arcas del organismo multilateral responde principalmente a las multimillonarias deudas en las cuotas de sus dos mayores contribuyentes, Estados Unidos y China, una situación que pone en peligro la continuidad de las misiones de paz en zonas de conflicto y el sostenimiento operativo de la entidad.

El documento oficial de la ONU emitido recientemente alertó sobre la posibilidad de una parálisis operativa total antes de la finalización del tercer trimestre del año. El informe detalló que el organismo se quedará sin el flujo de caja necesario para cubrir las obligaciones de su fondo general, de manera que la administración central deberá implementar una reducción del 13% en sus erogaciones corrientes si los Estados miembros no regularizan sus aportes.

ONU. Fuente X @ONU_es

El secretario general del ente internacional identificó que las reservas financieras se encuentran prácticamente agotadas debido a la falta de previsibilidad en los ingresos ordinarios. Los analistas del organismo fijaron el mes de agosto como el límite temporal crítico para la estabilidad de la estructura del conglomerado de naciones, por lo que la viabilidad de la institución técnica dependerá exclusivamente de la reactivación de las transferencias gubernamentales postergadas.

El pasivo financiero acumulado por el gobierno de Donald Trump constituye la causa principal de las dificultades de liquidez que enfrenta la tesorería del foro global. El portavoz de la entidad, Farhan Haq, confirmó en declaraciones a la prensa que los compromisos pendientes de Estados Unidos ascienden a 2000 millones de dólares para el presupuesto común a los cuales se añaden otros 2200 millones destinados a los programas de seguridad civil en el exterior.

António Guterres, hablando en la sesión conmemorativa de la Asamblea General para marcar la abolición de la esclavitud Foto: EFE

En paralelo, el retraso sistemático en los pagos por parte de China agravó el escenario económico interno del organismo de representación global durante las últimas semanas. Las tensiones institucionales se profundizaron ante la falta de interés del Ejecutivo estadounidense hacia los esquemas de diplomacia multilateral, mientras que los técnicos contables advirtieron que la falta de capital directo compromete desde el abono de salarios y alquileres edilicios hasta el despliegue del personal de paz en las regiones en conflicto.