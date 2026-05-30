Primera piloto mujer de aviones F-16. Foto: X/@drjorgerachid

La Fuerza Aérea de un país sudamericano alcanzó un importante hito en la historia de su aviación militar con la graduación de la Teniente (A) Francisca Caces como piloto operativa del sistema F-16 MLU Fighting Falcon. La oficial se convirtió así en la primera mujer de la institución en completar con éxito el exigente proceso de formación para operar uno de los aviones de combate más avanzados de la región.

Se trata de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y la ceremonia de graduación se llevó a cabo el pasado 25 de mayo en el hangar del Grupo de Aviación N°8, perteneciente a la V Brigada Aérea, en la Base Aérea Cerro Moreno. El acto contó con la presencia de las máximas autoridades de la FACh, encabezadas por el Comandante en Jefe, General del Aire Hugo Rodríguez González.

También participaron el Comandante del Comando de Combate, General de Aviación Máximo Venegas Raggio, y el Comandante en Jefe de la V Brigada Aérea, General de Brigada Aérea Eduardo Cuadra Wells, quienes acompañaron a los oficiales que culminaron su proceso de instrucción para incorporarse a la primera línea operacional de la fuerza.

Histórica graduación de la primera mujer piloto de F-16 de la FACH. Video: X/@FACh_Chile

El duro entrenamiento para pilotear un F-16

Durante la ceremonia, el Comandante del Grupo de Aviación N°8, Comandante de Grupo Gastón Cerda, destacó la complejidad de la formación, que demandó 15 meses de entrenamiento intensivo. Según explicó, pilotear un F-16 implica mucho más que controlar una aeronave de altas prestaciones, ya que requiere administrar simultáneamente información táctica, sensores avanzados y sistemas de armas en escenarios dinámicos y de alta presión.

“A altas velocidades, donde los márgenes de error se reducen a fracciones de segundo, estos aviadores deben demostrar un control absoluto de la aeronave”, señaló. La trayectoria de Francisca Caces dentro de la Fuerza Aérea comenzó en 2015, cuando ingresó a la Escuela de Aviación como integrante de la Bandada Tauro. Tras graduarse en 2019 y completar su instrucción inicial en el T-35 Pillán, fue destinada a la III Brigada Aérea de Puerto Montt para especializarse en vuelo por instrumentos.

Posteriormente, en 2020, se incorporó al Grupo de Aviación N°1 en Iquique, donde realizó el Curso Táctico de Combate y se desempeñó como piloto operacional del avión A-29 Super Tucano. Allí también logró la habilitación como líder de formación.

El poderío de los aviones F-16. Foto: X @MON_GOV_PL

Su llegada al Grupo de Aviación N°8 en 2025 marcó el inicio de la etapa final de su preparación en el sistema F-16. Tras completar todos los requisitos operativos, se convirtió en la primera mujer chilena en alcanzar esta capacidad dentro de la FACh.

Al cierre de la ceremonia, el General del Aire Hugo Rodríguez destacó la trascendencia del logro y aseguró que son muy pocas las mujeres en el mundo que han alcanzado este nivel de formación en aeronaves de combate supersónicas, calificando el acontecimiento como un motivo de orgullo para toda la institución.