Edmundo González Urrutia; líder opositor de Venezuela. Foto: Reuters

Edmundo González Urrutia manifestó este sábado 30 de mayo su respaldo a la realización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela con el objetivo de alcanzar una democracia real y sentar las bases de un gobierno estable. El referente opositor de 76 años ratificó su alineamiento con la líder María Corina Machado, quien coordina gestiones para una transición institucional en el país caribeño luego de producirse la captura de Nicolás Maduro en el inicio del año.

El exdiplomático difundió un mensaje audiovisual a través de su cuenta oficial de Twitter desde su actual residencia de exilio en España. El dirigente político consideró que el escenario actual representa el momento oportuno para edificar las condiciones de un nuevo proceso electoral y ponga fin a las controversias originadas en el proceso de 2024.

Javier Milei junto a Edmundo González Urrutia. Foto: NA.

La referente opositora, María Corina Machado, expresó previamente su determinación para entablar negociaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras un encuentro con líderes políticos en Panamá. La ganadora del Premio Nobel de la Paz busca alcanzar un acuerdo que garantice un sufragio libre y soberano, por lo que los principales sectores de la alianza antichavista unificaron su estrategia para avanzar hacia una salida electoral coordinada.

La postulación de González Urrutia en julio de 2024 se concretó en reemplazo de Machado debido a la inhabilitación administrativa que pesaba sobre la dirigente para ejercer cargos públicos. Las fuerzas de la oposición denunciaron un fraude generalizado en las actas de votación de aquella jornada, el bloque desconoció la proclamación de Nicolás Maduro para un tercer mandato y reivindicó la victoria del exdiplomático en las urnas.

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral convalidaron la victoria oficialista sin publicar los cómputos desagregados en la plataforma digital bajo el argumento de un presunto ataque informático contra los sistemas del Estado. La coalición opositora contrarrestó la versión oficial mediante la divulgación del 80% de las actas recuperadas de las máquinas de votación y el propio González Urrutia debió abandonar el territorio venezolano en septiembre de 2024 tras emitirse una orden de captura en su contra.