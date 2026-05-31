Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Nathan Howard)

La reciente escalada de tensión en Medio Oriente y el conflicto con Irán reavivaron el debate sobre el papel del presidente Donald Trump en la política internacional. En una columna publicada en La Vanguardia, el corresponsal diplomático Xavier Mas de Xaxàs sostiene que la situación también refleja problemas más profundos: el debilitamiento de las democracias, la pérdida de influencia de los organismos técnicos y el avance de liderazgos cada vez más personalistas.

Según este análisis, una de las claves para entender este fenómeno es la relación entre los gobernantes y sus asesores. Y aunque los presidentes suelen contar con amplios equipos de especialistas, el poder tiende a privilegiar la lealtad por encima de la independencia profesional.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Nathan Howard)

Cuando las opiniones críticas desaparecen y predominan los colaboradores complacientes, las decisiones pueden volverse menos eficaces y más riesgosas. Esta dinámica de confianza que tendría el presidente Trump puede debilitar el funcionamiento de la burocracia estatal, considerada un elemento clave para garantizar controles y evitar decisiones impulsivas.

El conflicto en Irán y el avance de nuevos centros de poder: la IA y las empresas de tecnología

En este sentido, el analista pone en foco el liderazgo de Donald Trump y sostiene que su enfrentamiento con organismos estatales y sectores técnicos de la administración habría reducido la capacidad de contar con asesoramiento independiente en cuestiones estratégicas. En ese contexto, la situación en Irán es presentada como un ejemplo de los riesgos que implica gobernar con escasos contrapesos institucionales.

EEUU alcanzó un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Por otro lado, las guerras y las crisis geopolíticas suelen beneficiar a determinados liderazgos al concentrar la atención pública y reforzar discursos de confrontación permanente. Sin embargo, la verdadera disputa parecería estar desarrollándose lejos del campo de batalla, ya que entra en el terreno de la Inteligencia Artificial.

Mientras el mundo sigue de cerca los conflictos internacionales, las grandes compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial continúan expandiendo su influencia. Según el análisis, estos gigantes empresariales disponen de recursos económicos, tiempo y margen de acción para desarrollar herramientas que podrían transformar gran parte de la actividad humana en las próximas décadas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Mas allá de las tensiones en Medio Oriente, el desafío que marcará el futuro no estará únicamente centrado en como se mueve política, el impacto que tendrá la guerra o qué presidente tiene mayor poder de decisión sobre la geopolítica, sino en la carrera tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y quienes controlan su desarrollo.