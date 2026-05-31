Las terapias antiage, el botox y los tratamientos de reafirmación facial lideran la demanda entre los visitantes extranjeros. Foto: Freepik.

Durante años, Corea del Sur conquistó al mundo a través la música k-pop, las series de televisión y el cine. Sin embargo, otro fenómeno silencioso se consolidó como uno de los motores de su economía: el turismo de belleza. Miles de viajeros llegan cada año al país asiático para acceder a tratamientos estéticos, procedimientos de rejuvenecimiento y terapias para el cuidado de la piel que combinan innovación tecnológica, experiencia médica y precios competitivos.

La tendencia no deja de crecer. Según datos oficiales, más de 2 millones de extranjeros viajaron a Corea del Sur durante el último año para recibir algún tipo de tratamiento médico o estético, una cifra que refleja el creciente interés global por la denominada K-Beauty y por los avances del país en materia de bienestar y cuidado personal.

Cada año, millones de personas viajan a Corea del Sur para acceder a tratamientos estéticos y procedimientos de cuidado de la piel reconocidos a nivel mundial. Foto: Unsplash.

La meca de la belleza es Corea del Sur: cómo se convirtió en el destino global más elegido para tratamientos estéticos

Corea del Sur lleva años construyendo una reputación internacional como referente en belleza, dermatología y procedimientos estéticos. Lo que comenzó con el auge de las cirugías cosméticas se transformó en una industria mucho más amplia, centrada en tratamientos mínimamente invasivos y tecnologías avanzadas para el rejuvenecimiento facial.

“El crecimiento del número de pacientes extranjeros está superando al de los turistas extranjeros”, afirmó Hong Seung-wook, director del departamento de negocios sanitarios globales del Instituto de Desarrollo de la Industria Sanitaria de Corea, en declaraciones brindadas a la agencia Reuters.

Las cifras respaldan esta tendencia. El Ministerio de Salud surcoreano informó que más de 2 millones de extranjeros visitaron el país durante el último año para recibir tratamientos médicos, casi el doble que en el período anterior.

Gangnam, uno de los barrios más exclusivos de Seúl, concentra gran parte de las clínicas que reciben pacientes internacionales. Foto: Unsplash.

Para las autoridades, este fenómeno representa una oportunidad estratégica para posicionar al país como líder mundial en servicios vinculados al bienestar, la longevidad y el envejecimiento saludable. “Ahora vemos que los turistas extranjeros gastan más en servicios médicos que en turismo en Corea”, destacó Hong.

Suavizar las arrugas y reafirmar la mandíbula: por qué son los tratamientos más buscados

A diferencia de años anteriores, cuando los visitantes llegaban principalmente para realizarse rinoplastias o cirugías de párpados, hoy la demanda se concentra en procedimientos menos invasivos.

Entre los tratamientos más solicitados aparecen la terapia de luz roja para mejorar la calidad de la piel, las aplicaciones de botox destinadas a suavizar arrugas de expresión y los procedimientos de ultrasonido focalizado que ayudan a reafirmar el contorno facial y la mandíbula.

La popularidad de estas técnicas se multiplicó gracias a las redes sociales, donde etiquetas como #koreaglowup acumulan millones de visualizaciones y muestran los resultados obtenidos por turistas de diferentes países.

Corea del Sur, el país que se convirtió en el destino mundial de los tratamientos de belleza y el bienestar. Video: TikTok / ambriencorea.

Uno de los factores que explica este crecimiento es el acceso a tecnologías que, según los usuarios, suelen llegar antes al mercado asiático que a Occidente.

“Me gusta que haya una variedad de tratamientos de K-beauty en general que ni siquiera se ofrecen en Estados Unidos”, manifestó Cindy Gu, editora de videos para redes sociales de 30 años, mientras esperaba realizarse un tratamiento de lifting facial en una clínica de Seúl, según relató a Reuters.

El precio también juega un papel clave. Diversas visitantes señalaron a la agencia que algunos procedimientos pueden costar hasta un 20% menos que en sus países de origen, sin sacrificar calidad ni seguridad.

La combinación de tecnología avanzada, experiencia médica y precios competitivos posicionó a Corea del Sur como referente global de la K-Beauty. Foto: Unsplash.

Tratamientos de belleza en Asia: cuál es el impacto de los visitantes extranjeros

El auge del turismo estético está transformando la economía de Corea del Sur. Clínicas, centros dermatológicos y empresas vinculadas al bienestar reciben diariamente a cientos de pacientes internacionales que combinan tratamientos con actividades turísticas tradicionales.

En barrios emblemáticos como Gangnam, en Seúl, la presencia de extranjeros se volvió habitual. Muchas clínicas cuentan con coordinadores multilingües, servicios personalizados y paquetes diseñados específicamente para visitantes internacionales.

“La competencia está haciendo bajar los precios de los servicios”, explicó Se-rin Lee, directora del departamento de dermatología estética de la clínica Lienjang, en declaraciones a Reuters.

La especialista indicó además que el centro atiende a aproximadamente 100 pacientes extranjeros por día, con un gasto promedio cercano a los 1.000 dólares por persona. Actualmente, se estima que unas 15.000 clínicas ofrecen tratamientos para el cuidado de la piel en Corea del Sur, una cifra que refleja la magnitud de una industria que continúa expandiéndose.

El crecimiento del turismo de belleza se convirtió en un importante motor económico para el país asiático, impulsando tanto al sector sanitario como al turístico. Foto: Freepik.

Entre quienes regresan una y otra vez al país se encuentra Zu, una exazafata que viajó al menos seis veces para realizarse procedimientos estéticos y que ve en Corea mucho más que un destino de belleza.

“Corea está haciendo un trabajo realmente excelente en muchos ámbitos, no solo en el cuidado de la piel”, destacó. Y agregó una frase que resume el vínculo que muchos visitantes desarrollan con el país asiático: “Ahora mi sueño es vivir acá”.

La combinación de innovación médica, precios competitivos, experiencia profesional y una cultura profundamente asociada al cuidado de la imagen transformó a Corea del Sur en la nueva capital global del turismo de belleza, una industria que continúa atrayendo viajeros de todo el mundo en busca de bienestar, rejuvenecimiento y nuevas experiencias.