Irán volvió a detener a Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023

La noticia fue confirmada por su fundación, que agregó que la detención fue realizada de “forma violenta”. Fue durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos muerto la pasada semana.

Narges Mohammadi. Foto: EFE

Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023 “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”, fue detenida “de forma violenta” durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos muerto la pasada semana, según anunció su fundación.

La mujer de 53 años fue arrestada “de forma violenta” por fuerzas de seguridad iraníes, señaló la fundación en un mensaje en X, en el que precisó que ha recibido “información creíble” sobre este hecho.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma “permanente” salir del país y no le emiten un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Mohammadi se encuentra fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por sus problemas médicos.

Narges Mohammadi. Foto: Telam.

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres continuó denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, entre ellos la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.